Новак, Хуснуллин и Патрушев договорились о перераспределении полномочий

Президент России Владимир Путин утвердил новый состав правительства 14 мая. Кабмин впервые формировался по новой процедуре, установленной Конституцией в 2020 г. Все кандидатуры министров предварительно рассматривались и утверждались парламентом. После одобрения состава правительства обеими палатами президент уже не мог отказать им в назначении. Нацпроект «Экология» был запущен в 2018 г. Он включает в себя федеральные проекты «Чистая страна», «Комплексная система обращения с ТКО», «Инфраструктура для обращения с отходами I–II классов опасности», «Чистый воздух», «Сохранение озера Байкал», «Оздоровление Волги». В 2024 г. нацпроект был продлен до 2030 г., на его реализацию по поручению президента в течение пяти лет будет выделено не менее 600 млрд руб.