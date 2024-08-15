Новак, Хуснуллин и Патрушев договорились о перераспределении полномочий

Новак, Хуснуллин и Патрушев договорились о перераспределении полномочийМихаил Мишустин одобрил их план, который ему представил вице-премьер Дмитрий Патрушев
Полномочия по контролю над всеми вопросами климатической политики (включая задачи по ограничению выбросов парниковых газов) были переданы вице-премьеру Александру Новаку по просьбе его коллеги Дмитрия Патрушева (курирует экологический блок и АПК). Такая инициатива была изложена в письме Патрушева на имя председателя правительства Михаила Мишустина (датировано 8 июля, есть у «Ведомостей»). Согласно распределению обязанностей между вице-премьерами, утвержденному 17 мая, к полномочиям Новака были отнесены вопросы государственной климатической политики, в то время как за Патрушевым закреплялись выработка и координация госполитики по ограничению выбросов парниковых газов, а также иных климатических проектов.
При этом именно Новак курирует рассмотрение Стратегии социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 г. (подготовлена в 2021 г., с 2022 г. находится на рассмотрении в правительстве). Задача по снижению выбросов является частью климатической политики, а значит, возникает риск дублирования части полномочий вице-премьеров, указано в письме. Целесообразнее передать Новаку координацию климатической политики в полном объеме, пишет Патрушев.
В свою очередь весь объем задач в рамках нацпроекта «Экология» должен быть поручен Патрушеву как курирующему вице-премьеру, следует из документа. Для этого ему следует передать реализацию федерального проекта «Оздоровление Волги», который находился в ведение вице-премьера Марата Хусунуллина (курирует блок жилищной политики и оборота недвижимости).
Предложения Патрушева были поддержаны Новаком и Хуснуллиным, указано в письме. В начале августа Мишустин утвердил предложенные изменения, перераспределив обязанности между своими заместителями. Решение принято для организации эффективной работы нового состава кабмина по выполнению поручений президента и достижению национальных целей развития, следует из сообщения на сайте правительства.
Президент России Владимир Путин утвердил новый состав правительства 14 мая. Кабмин впервые формировался по новой процедуре, установленной Конституцией в 2020 г. Все кандидатуры министров предварительно рассматривались и утверждались парламентом. После одобрения состава правительства обеими палатами президент уже не мог отказать им в назначении. Нацпроект «Экология» был запущен в 2018 г. Он включает в себя федеральные проекты «Чистая страна», «Комплексная система обращения с ТКО», «Инфраструктура для обращения с отходами I–II классов опасности», «Чистый воздух», «Сохранение озера Байкал», «Оздоровление Волги». В 2024 г. нацпроект был продлен до 2030 г., на его реализацию по поручению президента в течение пяти лет будет выделено не менее 600 млрд руб.
Сейчас идет рабочая «притирка» между тремя вице-премьерами по таким смежным направлениям, как экология и климатическая политика, считает политолог Павел Склянчук. Нынешнее распределение было утверждено уже спустя три дня после формирования кабмина, отсюда возникла нестыковка, которую сейчас устраняют, поясняет он. «За экологию будет отвечать Дмитрий Патрушев, за устойчивое развитие – Александр Новак, что логично, учитывая, насколько низкоуглеродное развитие связано с нефтегазовым сектором», – говорит он.