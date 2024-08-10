Мишустин утвердил новое распределение обязанностей между вице-премьерами

Патрушев, в свою очередь, взял под полный контроль реализацию национального проекта «Экология». По данным правительства, он будет координировать работу министерств и ведомств над федеральными проектами «Чистая вода» и «Оздоровление Волги», за которые до этого отвечал зампредседателя Марат Хуснуллин.