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Мишустин утвердил новое распределение обязанностей между вице-премьерами

Александр Новак будет координировать вопросы климатической политики
Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в распределении обязанностей между вице-премьерами, которые координируют работу федеральных органов исполнительной власти по реализации национальных и федеральных проектов, а также по вопросам государственной политики. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

Зампредседателя правительства Александр Новак теперь будет координировать в полном объеме вопросы государственной климатической политики, решили в правительстве. В его ведение перейдут вопросы в области ограничения выбросов парниковых газов, за которые ранее отвечал вице-премьер Дмитрий Патрушев.

Патрушев, в свою очередь, взял под полный контроль реализацию национального проекта «Экология». По данным правительства, он будет координировать работу министерств и ведомств над федеральными проектами «Чистая вода» и «Оздоровление Волги», за которые до этого отвечал зампредседателя Марат Хуснуллин.

Решение об изменениях в распределении обязанностей между вице-премьерами принято для организации эффективной работы нового состава кабмина по выполнению поручений президента и достижению национальных целей развития, добавили в правительстве.

Мишустин 17 мая утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами. Перед этим президент России Владимир Путин подписал указ о назначении новых членов правительства, кандидатуры глав ведомств также были поддержаны парламентом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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