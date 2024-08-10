Мишустин утвердил новое распределение обязанностей между вице-премьерами

Мишустин утвердил новое распределение обязанностей между вице-премьерамиАлександр Новак будет координировать вопросы климатической политики
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в распределении обязанностей между вице-премьерами, которые координируют работу федеральных органов исполнительной власти по реализации национальных и федеральных проектов, а также по вопросам государственной политики. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.
Зампредседателя правительства Александр Новак теперь будет координировать в полном объеме вопросы государственной климатической политики, решили в правительстве. В его ведение перейдут вопросы в области ограничения выбросов парниковых газов, за которые ранее отвечал вице-премьер Дмитрий Патрушев.
Патрушев, в свою очередь, взял под полный контроль реализацию национального проекта «Экология». По данным правительства, он будет координировать работу министерств и ведомств над федеральными проектами «Чистая вода» и «Оздоровление Волги», за которые до этого отвечал зампредседателя Марат Хуснуллин.
Решение об изменениях в распределении обязанностей между вице-премьерами принято для организации эффективной работы нового состава кабмина по выполнению поручений президента и достижению национальных целей развития, добавили в правительстве.
Мишустин 17 мая утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами. Перед этим президент России Владимир Путин подписал указ о назначении новых членов правительства, кандидатуры глав ведомств также были поддержаны парламентом.