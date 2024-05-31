Мишустин утвердил новый состав президиума правительства

Согласно законодательству, президиум предназначен для решения оперативных задач и должен собираться по мере необходимости в том случае, когда созыв правительства в полном составе не требуется. Решения принимаются большинством голосов и не должны противоречить актам, принятым на заседаниях кабмина. Однако правительство и президент вправе отменить решение президиума.