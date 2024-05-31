Мишустин утвердил новый состав президиума правительства

Мишустин утвердил новый состав президиума правительстваВ него вошли вице-премьеры и министры
Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил президиум кабинета министров в новом составе. В него вошли вице-премьеры и ряд министров. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
Помимо Мишустина в президиум вошли 20 человек.
Полный состав президиума правительства:
1. Михаил Мишустин, премьер-министр России;
2. Денис Мантуров, первый заместитель председателя правительства РФ;
3. Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства РФ;
4. Дмитрий Григоренко, вице-премьер, руководитель аппарата правительства;
5. Александр Новак, вице-премьер;
6. Алексей Оверчук, вице-премьер;
7. Дмитрий Патрушев, вице-премьер;
8. Виталий Савельев, вице-премьер;
9. Юрий Трутнев, вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе;
10. Марат Хуснуллин, вице-премьер;
11. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер;
12. Антон Алиханов, министр промышленности и торговли;
13. Андрей Белоусов, министр обороны;
14. Владимир Колокольцев, министр внутренних дел;
15. Антон Котяков, министр труда и социальной защиты;
16. Александр Куренков, глава МЧС;
17. Сергей Лавров, министр иностранных дел;
18. Михаил Мурашко, министр здравоохранения;
19. Максим Решетников, министр экономического развития;
20. Антон Силуанов, министр финансов;
21. Константин Чуйченко, министр юстиции.
Среди новых участников в этом списке – Новак, Патрушев, Савельев, Алиханов и Куренков.
Согласно законодательству, президиум предназначен для решения оперативных задач и должен собираться по мере необходимости в том случае, когда созыв правительства в полном составе не требуется. Решения принимаются большинством голосов и не должны противоречить актам, принятым на заседаниях кабмина. Однако правительство и президент вправе отменить решение президиума.
Согласно Конституции, после инаугурации избранного главы государства Владимира Путина предыдущий состав кабинета министров ушел в отставку. Нынешняя смена правительства стала 15-й по счету в истории современной России с 1993 г.