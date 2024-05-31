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Мишустин утвердил новый состав президиума правительства

В него вошли вице-премьеры и министры
Екатерина Щербинина
Андрей Гордеев / Ведомости

Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил президиум кабинета министров в новом составе. В него вошли вице-премьеры и ряд министров. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Помимо Мишустина в президиум вошли 20 человек.

Полный состав президиума правительства:

1. Михаил Мишустин, премьер-министр России;

2. Денис Мантуров, первый заместитель председателя правительства РФ;

3. Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства РФ;

4. Дмитрий Григоренко, вице-премьер, руководитель аппарата правительства;

5. Александр Новак, вице-премьер;

6. Алексей Оверчук, вице-премьер;

7. Дмитрий Патрушев, вице-премьер;

8. Виталий Савельев, вице-премьер;

9. Юрий Трутнев, вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе;

10. Марат Хуснуллин, вице-премьер;

11. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер;

12. Антон Алиханов, министр промышленности и торговли;

13. Андрей Белоусов, министр обороны;

14. Владимир Колокольцев, министр внутренних дел;

15. Антон Котяков, министр труда и социальной защиты;

16. Александр Куренков, глава МЧС;

17. Сергей Лавров, министр иностранных дел;

18. Михаил Мурашко, министр здравоохранения;

19. Максим Решетников, министр экономического развития;

20. Антон Силуанов, министр финансов;

21. Константин Чуйченко, министр юстиции.

Среди новых участников в этом списке – Новак, Патрушев, Савельев, Алиханов и Куренков.

Согласно законодательству, президиум предназначен для решения оперативных задач и должен собираться по мере необходимости в том случае, когда созыв правительства в полном составе не требуется. Решения принимаются большинством голосов и не должны противоречить актам, принятым на заседаниях кабмина. Однако правительство и президент вправе отменить решение президиума.

Согласно Конституции, после инаугурации избранного главы государства Владимира Путина предыдущий состав кабинета министров ушел в отставку. Нынешняя смена правительства стала 15-й по счету в истории современной России с 1993 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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