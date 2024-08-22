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/ Политика

Стяг Грозного, знамя 1612-го, ротный флажок, пропахший порохом при Полтаве

Все это государственные флаги России
Кирилл Вишнепольский
Михаил Джапаридзе / ТАСС

Эти куски ткани берегут, как сердце. Любые здания разрушают, все короны рано или поздно продают. А эти предметы – знаки и символы того, кто мы и какой путь прошли. Они важны навсегда.

22 августа – День государственного флага Российской Федерации. Праздник, установленный указом президента в 1994 г. Триколор, поднятый над Кремлем 25 декабря 1991 года, сейчас экспонируется в Президентском центре Бориса Ельцина в Екатеринбурге. Но не только он – флаг нашего государства.

В Музеях Кремля бережно хранят «Великий стяг» 1560 года, под которым Иван Грозный разгромил немецкий Ливонский орден (теперь там Латвия и Эстония). Стяг огромный: 228,0 х 442,0 см (тафта, краски, листовое золото). И название его определено функцией: полотнище развевалось в центре бьющихся полков – к нему собирались («стягивались») наши воины в суматохе сражения. По сути, это был главный инструмент коммуникации в такой обстановке и до изобретения радио.

/ Музеи Московского Кремля

Термин «знамя» (от «знамение») тут тоже уместен, ведь на полотнище – воинство небесное и Спаситель на белом коне. А слова «флаг» тогда еще не было.

Здесь же, в Грановитой палате, лежит знамя народного войска князя Дмитрия Пожарского – с ним освобождали Москву от поляков в 1612 году. На стяге – архангел Михаил и библейский военачальник Иисус Навин, они готовятся брать штурмом Иерусалим. Символика соответствует моменту.

/ Музеи Московского Кремля

В Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге вам покажут первый триколор в нашей истории, «Флаг царя Московского». Да, флаг – этот термин Петр Великий взял у голландцев, вместе с их морскими технологиями. Триколор был поднят в 1693 г. во время тренировочного похода Петра по Белому морю с отрядом военных кораблей. До начала XVIII века выполнял одновременно функции государственного флага и личного штандарта царя, и износился буквально до прозрачности – многие моря повидал. 

«Флаг царя Московского» (460×430 см) – мощный, яркий, исторический.

Но ротный флаг солдатского полка, потрепанный в Полтавской битве 27 июня (8 июля) 1709 г. из коллекции Музеев Кремля – важен не меньше. Многовековой забег России к морскому побережью начали цари под огромными расписными стягами – а закончили простые пехотинцы со скромным флажком, все как обычно. Флажок, кстати, тоже весь в символике: из небесных туч простирается рука с мечом карающим; в центре – знак первого в России Андреевского ордена.

/ Музеи Московского Кремля

И штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, который взвился над Рейхстагом 2 мая 1945 г. – тоже с нами. Стяг сделали на ходу, из сатина, найденного в немецком магазине. Буквы – просто написали белой краской. Сейчас краска осыпается, потому знамя Победы хранят горизонтально, в специальной климатической капсуле в подвалах Музея Вооруженных Сил в Москве. Но если понадобится – его вынут. 

/ Виталий Тимкив / РИА Новости

История любой страны подобна морской волне. Вот мы великие – а вот у нас смута и раскол – а вот мы опять на коне. Волна набегает – волна убегает. Люди, жители эпохи – влияют на ход исторического процесса, конечно. Но только в том смысле, справляются они с задачами, или нет. 

Что ж, флаги наших отцов, стяги наших побед – с нами. И в этот раз справимся.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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