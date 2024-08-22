Стяг Грозного, знамя 1612-го, ротный флажок, пропахший порохом при Полтаве

История любой страны подобна морской волне. Вот мы великие – а вот у нас смута и раскол – а вот мы опять на коне. Волна набегает – волна убегает. Люди, жители эпохи – влияют на ход исторического процесса, конечно. Но только в том смысле, справляются они с задачами, или нет.