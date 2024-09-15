В Госдуме отказались от запрета усыновления для всех недружественных стран

В свою очередь 13 июля 2024 г. группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным внесли в нижнюю палату законопроект, который запрещает усыновление детей гражданами стран, где разрешена смена пола. Поправки также вносились в эти же статьи Семейного кодекса. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что, «вводя запрет на усыновление иностранными гражданами из вышеуказанных государств, мы, по сути, вводим запрет на усыновление детей гражданами стран НАТО, поскольку подавляющее их большинство разрешают смену пола на законодательном уровне». Согласно календарю рассмотрения вопросов в Госдуме на сентябрь - октябрь 2024 г., этот законопроект стоит для рассмотрения в первом чтении на 25 сентября 2024 г.