В Госдуме отказались от запрета усыновления для всех недружественных стран

В Госдуме отказались от запрета усыновления для всех недружественных странНо планируют принять инициативу о подобном запрете в страны, где разрешена смена пола
Совет Госдумы не будет рассматривать законопроект о запрете на усыновление и передачу под опеку детей-сирот из России гражданам недружественных стран. Отказаться от документа предложил комитет ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. «Комитет предлагает: снять с рассмотрения Государственной думой законопроект в связи с отзывом субъектами права законодательной инициативы», – говорится в проекте решения совета нижней палаты парламента.
Законопроект был внесен в Госдуму 1 августа 2022 г., он не был принят даже в первом чтении. Документом, соавторами которого выступили депутаты оппозиционных фракций, предлагалось внести изменения в ст. 127 и 146 Семейного кодекса. В ст. 127 перечисляются лица, которые не могут выступать усыновителями. Сейчас это лица, лишенные родительских прав, имевшие судимость, недееспособные и др. В ст. 146 содержится аналогичный перечень запретов, касающийся опекунства. В этих нормах предлагается прописать, что граждане недружественных государств не могут усыновлять или брать под опеку детей из России.
Согласно пояснительной записке, опыт принятия в 2012 г. российского ответа на «акт Магнитского» (так называемый «закон Димы Яковлева»), которым запретили усыновление детей из России американцами, был «верным решением». По данным авторов законопроекта, в 2021 г. у иностранных усыновителей находилось 17 498, а у россиян – 455 866 детей-сирот.
Соавтор законопроекта, председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) сообщила «Ведомостям», что законопроект основан на основе списка граждан недружественных государств, подготовленного правительством России. После этого был разработан новый документ, в котором речь идет не обо всех недружественных странах, а о тех, в которых приняты законы о смене пола, отметила Останина.
Правительство утвердило перечень иностранных государств, «совершающих недружественные действия» в отношении России, ее граждан или юридических лиц в мае 2021 г. В список вошли США и Чехия. В марте 2022 г. и 2023 г. перечень был расширен. В список вошли Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства – члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония и Норвегия.
В свою очередь 13 июля 2024 г. группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным внесли в нижнюю палату законопроект, который запрещает усыновление детей гражданами стран, где разрешена смена пола. Поправки также вносились в эти же статьи Семейного кодекса. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что, «вводя запрет на усыновление иностранными гражданами из вышеуказанных государств, мы, по сути, вводим запрет на усыновление детей гражданами стран НАТО, поскольку подавляющее их большинство разрешают смену пола на законодательном уровне». Согласно календарю рассмотрения вопросов в Госдуме на сентябрь - октябрь 2024 г., этот законопроект стоит для рассмотрения в первом чтении на 25 сентября 2024 г.