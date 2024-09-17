Лидер «Партии дела» во второй раз посетил заседание фракции ЛДПР в Госдуме

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский неоднократно говорил о том, что ЛДПР не будет ни с кем объединяться. В 2007 г. он комментировал идею лидера «Справедливой России» Сергея Миронова о возможном объединении с КПРФ и ЛДПР словами: «Мы никогда ни с кем не объединялись и не будем объединяться, нам нужна единая позиция ЛДПР». В 2012 г. он подтверждал свои слова: «Никогда ни с кем ЛДПР не объединялась и не будет. Объединяются слабые, неспособные».