Лидер «Партии дела» во второй раз посетил заседание фракции ЛДПР в Госдуме

Лидер «Партии дела» во второй раз посетил заседание фракции ЛДПР в ГосдумеПартии планируют продолжить сотрудничество
Лидер Партии дела бизнесмен Константин Бабкин присутствовал на заседании фракции ЛДПР в Госдуме 16 сентября, сообщил «Ведомостям» собеседник в ЛДПР. Замруководителя центрального аппарата ЛДПР Элеонора Кавшар подтвердила «Ведомостям» факт встречи двух политических сил. В ЛДПР при этом не стали уточнять фамилии участников встречи со своей стороны.
Это уже второй раз, когда Бабкин посещает заседания фракции ЛДПР– впервые он там был 23 июля, писали «Ведомости» 2 августа. Тогда секретарь федерального совета Партии дела Алексей Лапушкин сказал, что «состоялось знакомство с депутатами в ходе сближения партий». Кавшар тогда же сообщила, что политические силы обсудили «поддержку промышленности в России».
На заседании 16 сентября Бабкин предложил провести совместные мероприятия с ЛДПР в октябре, а также включить ряд программных предложений со стороны Партии дела в работу ЛДПР. «Вы оказали серьезную поддержку на выборах. Поэтому просьба такая и предложение провести мероприятие по обсуждению экономической повестки, предложений по изменениям в экономической политике на основе идей Партии дела, как мы можем интегрировать это все в программу ЛДПР, это все обсудить. Может быть, в октябре нам вместе провести публичное совместное мероприятие. Мы готовы двигаться дальше и работать», – передала «Ведомостям» слова Бабкина пресс-служба ЛДПР. «Будем этим заниматься в ближайшее время», – прокомментировала Ковшар предложение лидера Партии дела о проведении совместных мероприятий.
История Партии дела
Партия дела была основана в октябре 2010 г., уже к декабрю 2012 г. соратники Бабкина открыли отделения в 42 субъектах РФ для получения статуса всероссийской партии, но Минюст дважды отказал ей в регистрации. Партию удалось зарегистрировать только после либерализации партийного законодательства в 2012 г. Партия дела выступает за выход России из Всемирной торговой организации, отмену НДС и развитие несырьевой промышленности, сказано в политической программе партии «Новый курс» от 2021 г. Глава и основатель партии Бабкин – президент Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования («Росспецмаш»), также он возглавляет совет по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России Торгово-промышленной палаты.
17 июля «Ведомости» сообщали, что сторонники Партии дела вошли в список ЛДПР на выборах в госсобрание Республики Алтай. Партия дела не может участвовать в предвыборных кампаниях самостоятельно, так как 16 июля ВС приостановил ее деятельность на два месяца. ЛДПР выдвинула 17 сторонников партии Бабкина по партийному списку (всего в нем 33 кандидата) и девятерых по одномандатным округам. Законодательство не позволяет одной партии слиться с другой. При этом она может принять в свои ряды членов другой партии, объяснял «Ведомостям» политолог Александр Кынев. Соратники Бабкина, которые выдвигались от ЛДПР, не являются членами Партии дела.
О том, что руководство ЛДПР после выборов президента задумалось о возможности объединения с Партией дела, «Ведомости» писали 15 апреля. Источник, близкий к ЛДПР, даже называл ориентировочное время проведения объединительного съезда – май 2024 г. Впрочем, впоследствии руководство ЛДПР отказалось от слияния с Партией дела. 1 мая «Ведомости» со ссылкой на собеседника, знакомого с ходом переговоров, сообщили, что власти отрицательно относятся к перспективе объединения. Против, по данным источника, также выступал партийный актив.
Основатель ЛДПР Владимир Жириновский неоднократно говорил о том, что ЛДПР не будет ни с кем объединяться. В 2007 г. он комментировал идею лидера «Справедливой России» Сергея Миронова о возможном объединении с КПРФ и ЛДПР словами: «Мы никогда ни с кем не объединялись и не будем объединяться, нам нужна единая позиция ЛДПР». В 2012 г. он подтверждал свои слова: «Никогда ни с кем ЛДПР не объединялась и не будет. Объединяются слабые, неспособные».
Но несмотря на такую позицию основателя партии, шансы на объединение с Партией дела высоки, считает политолог Константин Калачев. Последняя, несмотря на все усилия Бабкина, «оказалась за бортом партийно-политической системы», а желания заниматься политикой у него не исчезло. Именно поэтому объединение с ЛДПР выгодно – это усилит имеющиеся у Партии дела ресурсы, заключил Калачев.
Но нельзя однозначно сказать, насколько электорально выгодно объединение для ЛДПР, поскольку у Бабкина есть свои личные интересы, считает политолог Алексей Макаркин. «В эту избирательную машину он [Бабкин] не очень вписывается. Он самостоятельный игрок со своими амбициями, привыкший к тому, что у него есть своя партия», – подчеркнул он в беседе с «Ведомостями». В первую очередь, Бабкин «продвигает» свои коммерческие и идеологические интересы, выступая за максимальную господдержку промышленности, добавил Макаркин.
2 августа секретарь федерального совета Алексей Лапушкин заявил «Ведомостям», что Партия дела продолжает оспаривать решение Верховного суда России о приостановлении своей деятельности по 16 сентября: готовится кассационная жалоба. «Ни в каких официальных документах о ликвидации партии ничего не говорится. Это факты», – сказал он.