Руководители Партии дела посетили заседание фракции ЛДПР в Госдуме

Внутри ЛДПР, очевидно, существуют две фракции: одна категорически против слияния с Партией дела и считает, что это не нужно, по мнению другой, это очень правильная идея, говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. «Но пока, я так понимаю, постепенно сопротивление «старой гвардии» [ЛДПР] преодолевается», – уточнил он. Политолог Константин Калачев считает, что на момент предполагаемого слияния Партия дела может уже юридически не существовать, так как на повестке якобы стоит вопрос о ее ликвидации. «Потому вопрос – будет ли субъект слияния на момент поглощения существовать юридически. А что Партия дела растворится в ЛДПР, даже не сомневаюсь», – сказал эксперт «Ведомостям».