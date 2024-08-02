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Руководители Партии дела посетили заседание фракции ЛДПР в Госдуме

Состоялось знакомство с депутатами в ходе сближения двух политических сил
Александр Тихонов
Лидер Партии дела Константин Бабкин продолжает переговоры с ЛДПР, но стратегия слияния структур пока не ясна/ Андрей Гордеев / Ведомости

Лидер Партии дела бизнесмен Константин Бабкин, секретарь федерального совета Алексей Лапушкин и член федерального совета Юрий Крупнов присутствовали на заседании фракции ЛДПР в Госдуме 23 июля, сообщил «Ведомостям» собеседник в ЛДПР. Эту информацию «Ведомостям» подтвердили сам Лапушкин и замруководителя центрального аппарата ЛДПР Элеонора Кавшар. «Состоялось знакомство с депутатами в ходе сближения Партии дела и ЛДПР», – сообщил Лапушкин.

По словам Кавшар, политические силы обсудили «поддержку промышленности в России».

О том, что руководство ЛДПР после выборов президента задумалось о возможности объединения с Партией дела, «Ведомости» писали 15 апреля. Источник, близкий к ЛДПР, даже называл ориентировочное время проведения объединительного съезда – май 2024 г. Впрочем, впоследствии руководство ЛДПР отказалось от слияния с Партией дела. 1 мая «Ведомости» со ссылкой на собеседника, знакомого с ходом переговоров, сообщили, что власти отрицательно относятся к перспективе объединения. Против, по данным источника, также выступал партийный актив.

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский неоднократно говорил о том, что ЛДПР не будет ни с кем объединяться. В 2007 г. он комментировал идею лидера «Справедливой России» Сергея Миронова о возможном объединении с КПРФ и ЛДПР словами: «Мы никогда ни с кем не объединялись и не будем объединяться, нам нужна единая позиция ЛДПР». В 2012 г. он подтверждал свои слова: «Никогда ни с кем ЛДПР не объединялась и не будет. Объединяются слабые, неспособные».

Партия дела

Партия дела была основана в октябре 2010 г., уже к декабрю 2012 г. соратники Бабкина открыли отделения в 42 субъектах РФ для получения статуса всероссийской партии, но Минюст дважды отказал ей в регистрации. Партию удалось зарегистрировать только после либерализации партийного законодательства в 2012 г. Партия дела выступает за выход России из Всемирной торговой организации, отмену НДС и развитие несырьевой промышленности, сказано в политической программе партии «Новый курс» от 2021 г. Глава и основатель партии Бабкин – президент Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования («Росспецмаш»), также он возглавляет совет по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России Торгово-промышленной палаты.

Внутри ЛДПР, очевидно, существуют две фракции: одна категорически против слияния с Партией дела и считает, что это не нужно, по мнению другой, это очень правильная идея, говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. «Но пока, я так понимаю, постепенно сопротивление «старой гвардии» [ЛДПР] преодолевается», – уточнил он. Политолог Константин Калачев считает, что на момент предполагаемого слияния Партия дела может уже юридически не существовать, так как на повестке якобы стоит вопрос о ее ликвидации. «Потому вопрос – будет ли субъект слияния на момент поглощения существовать юридически. А что Партия дела растворится в ЛДПР, даже не сомневаюсь», – сказал эксперт «Ведомостям».

Лапушкин заявил «Ведомостям», что Партия дела продолжает оспаривать решение Верховного суда России (ВС) о приостановлении своей деятельности по 16 сентября: готовится кассационная жалоба. «Ни в каких официальных документах о ликвидации партии ничего не говорится. Это факты», – сказал он.

17 июля «Ведомости» сообщали, что сторонники Партии дела вошли в список ЛДПР на выборах в госсобрание Республики Алтай. Партия дела не может участвовать в предвыборных кампаниях самостоятельно, так как 16 июля ВС приостановил ее деятельность на два месяца. ЛДПР выдвинула 17 сторонников партии Бабкина по партсписку (всего в нем 33 кандидата) и девятерых по одномандатным округам. Законодательство не позволяет одной партии слиться с другой. При этом она может принять в свои ряды членов другой партии, объяснял «Ведомостям» политолог Александр Кынев. Соратники Бабкина, которые выдвигаются от ЛДПР, не являются членами Партии дела.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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