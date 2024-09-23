Руководство КПРФ обсудило ситуацию с депутатом Денисом Парфеновым

Близкий к партии источник «Ведомостей» полагает, что появление видео не случайно. В частности, по его версии, оно может быть связано в том числе с приближением выборов руководителя столичного отделения партии (они состоятся 7 декабря). С 2022 г. им руководит Николай Зубрилин, который сменил на посту первого секретаря городского комитета КПРФ Валерия Рашкина – последнего осудили в том же году за незаконную охоту и лишили мандата в Госдуме. Парфенов давно входит в бюро горкома, молодой политик пользуется поддержкой в столичном отделении партии, говорит собеседник.