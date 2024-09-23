Руководство КПРФ обсудило ситуацию с депутатом Денисом Парфеновым

Руководство КПРФ обсудило ситуацию с депутатом Денисом ПарфеновымГеннадий Зюганов призвал дезавуировать информацию из интернета и работать дальше
На заседании секретариата ЦК КПРФ, где под руководством Геннадия Зюганова обсуждают ключевые вопросы политической повестки, 23 сентября подняли вопрос активной защиты результатов КПРФ на выборах. Также на нем был затронут вопрос с ситуацией вокруг депутата КПРФ Дениса Парфенова, говорят два источника «Ведомостей», близких к партии. Ранее Telegram-каналы, в том числе Shot, распространили видео, в котором человек, похожий на коммуниста, вступает в интимную связь с девушкой в кабинете, похожем на думский. В КПРФ сразу назвали видео фейком.
Во время заседания секретариата, как передают источники «Ведомостей», Зюганов неодобрительно высказался в первую очередь о тех, кто распространяют эту информацию. В частности, по данным одного из собеседников, Зюганов связал появление скабрезной информации с тем, что недоброжелатели не могут простить депутатам КПРФ «жесткую позицию». Поэтому сами коммунисты должны дезавуировать то, что появилось в интернете, и не распространять самостоятельно, а также продолжать работать.
Парфенов пока никаких комментариев по поводу случившегося не давал. Депутат от «Единой России» Виталий Милонов в беседе с Shot призвал с «хлоркой кабинет его вымыть, окропить святой водой». А депутат от «Справедливой России», бывшая коммунистка Елена Драпеко заявила Национальной службе новостей, что опубликовавшего этот ролик необходимо привлечь к ответственности: «У меня жесткое мнение. Кто разместил, того в тюрьму, и чем меньше мы будем об этом вспоминать, тем быстрее это все пройдет».
Результаты КПРФ на выборах в Мосгордуму
По итогам выборов в Мосгордуму восьмого созыва, самая большая в прошлом созыве фракция КПРФ, как и писали «Ведомости» еще 26 июля, все же уменьшилась до трех человек (в 2019 г. от компартии прошло 13 человек). Двое – ветераны Мосгордумы. Это руководитель фракции Николай Зубрилин, внук лидера партии и глава комиссии МГД по промышленной политике Леонид Зюганов. Еще один коммунист в столичном парламенте – бывший вице-спикер Ивановской облдумы Вячеслав Арбузов (председатель совета директоров АО «Зарубежэнергопроект»).
Близкий к партии источник «Ведомостей» полагает, что появление видео не случайно. В частности, по его версии, оно может быть связано в том числе с приближением выборов руководителя столичного отделения партии (они состоятся 7 декабря). С 2022 г. им руководит Николай Зубрилин, который сменил на посту первого секретаря городского комитета КПРФ Валерия Рашкина – последнего осудили в том же году за незаконную охоту и лишили мандата в Госдуме. Парфенов давно входит в бюро горкома, молодой политик пользуется поддержкой в столичном отделении партии, говорит собеседник.
Зубрилин и Парфенов не ответили на запрос «Ведомостей».
Зампредседателя ЦК КПРФ Владимир Кашин, присутствовавший на заседании секретариата, сказал, что коммунисты обсуждали итоги выборов, заявление президиума ЦК КПРФ, подготовку к будущему пленуму и антифашистскому форуму в Минске. На вопрос о том, обсуждался ли инцидент с Парфеновым, он сказал «фейк он и есть фейк», после чего положил трубку. Пресс-секретарь Зюганова, депутат Госдумы Александр Ющенко «ответственно» заявил, что вопрос Парфенова не обсуждался.
Член президиума ЦК, депутат Госдумы Леонид Калашников не присутствовал на заседании секретариата 23 сентября, но поделился, что накануне «в их кругу» обсуждалась ситуация с Парфеновым. «Что там необычного?», – вопросил он. «Там есть нюанс, что депутат, кабинет и здесь, скорее всего, на секретариате поднимался вопрос. Невозможно же наблюдать за депутатом, нельзя», – сказал он.
Парфенов родился в 1987 г., окончил философский факультет МГУ. С 2007 г. – член КПРФ. С 2009 по 2011 гг. работал старшим экспертом в Центре по сопровождению клиентских операций Сбербанка. В 2011–2012 гг. – консультант отдела ЦК КПРФ по информационно-аналитической работе и проведению выборных кампаний. С сентября 2011 г. – ассистент кафедры стратегического планирования и экономической политики факультета госуправления МГУ. С декабря 2012 г. был помощником депутата ГД Сергея Левченко. Депутат Госдумы РФ VII созыва, член фракции КПРФ с 2016 г. Впервые избирался по одномандатному округу в Москве.