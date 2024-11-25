Думские единороссы на региональной неделе проинформируют избирателей о бюджете

В межвыборный период главная задача политической организации – коммуникация с гражданами: информирование о своей деятельности, выяснение мнения людей – своеобразная рефлексия, оценка сделанного и, безусловно, сбор и анализ запросов, которые появляются в перманентном режиме, говорит президент ФоРГО Константин Костин. «Эту работу партии должны вести постоянно, причем форматы могут быть самыми разными. Важно, чтобы люди слышали, вовлекались в обсуждение, чтобы чувствовалась включенность, иначе теряется смысл. Для успешной коммуникации важно учитывать запрос людей на информацию – что-то интересно, а что-то нет, – структуру проблем, уровень доверия к источнику, правильный носитель и лексику. Все, о чем собираются рассказывать депутаты, должно быть понятно и доступно», – сказал эксперт «Ведомостям».