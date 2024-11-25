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Думские единороссы на региональной неделе проинформируют избирателей о бюджете

Ко дню рождения партии запланирована декада добрых дел и приемов граждан
Александр Тихонов
Елена Мухаметшина
23-летие партии думские единороссы традиционно отметят встречами с избирателями/ Максим Стулов / Ведомости

На региональной неделе со 2 по 8 декабря члены фракции «Единой России» (ЕР) в Госдуме уделят особое внимание бюджету на 2025 г. и плановый период 2026–2027 гг., принятому 21 ноября. Об этом говорится в рекомендациях депутатам, с которыми ознакомились «Ведомости». В ходе встреч с избирателями, первичными отделениями партии в округах, интервью для СМИ рекомендуется акцентировать внимание на социальной ориентированности бюджета (в проекте были учтены все социально значимые поправки от ЕР) и сформировавшейся успешной практике работы с правительством (закон был принят в условиях жесточайшего санкционного давления).

«Несмотря на продолжение специальной военной операции, на огромное количество санкций, работающих против России, приоритет партии остается неизменным – бюджет страны должен быть прежде всего ориентирован на людей. А это означает сохранение и расширение всех мер поддержки по категориям граждан, продолжение инфраструктурных проектов, поддержку материнства и детства, создание новых рабочих мест и продолжение работы по улучшению качества жизни населения», – сказано в рекомендациях депутатам на региональную неделю.

Безусловно, бюджет – это главный закон осенней сессии, говорит замруководителя фракции ЕР Евгений Ревенко: «В него заложены средства для достижения целей национального развития, которые поставил перед нами президент». По его словам, в законе заложены все социальные гарантии государства, которые будут выполнены: начиная от индексации пенсий работающим и неработающим пенсионерам, маткапитала, заканчивая увеличением МРОТа.

По случаю 23-летия ЕР, которое будет отмечаться 1 декабря, запланирована традиционная акция «Декада добрых дел». «Декада призвана показать, что лучшим подарком для ЕР являются добрые дела на пользу людям, а партийный праздник превращается в дополнительную возможность помочь нуждающимся», – отмечается в документе. С 1 по 10 декабря пройдет также традиционная декада приемов граждан в региональных общественных приемных ЕР и штабах общественной поддержки партии. Тематика приемов будет разделена по дням: 2 декабря граждан будут принимать представители руководящих органов партии, 3 декабря посвятят конкретно вопросам ЖКХ, 4 декабря – вопросам соцподдержки и т. д.

В рекомендациях отмечается, что количество обратившихся в дни приемов ежегодно растет. Для общения ЕР задействует все инструменты коммуникации: личные встречи, горячие линии, приемы в мессенджерах, прямые эфиры в соцсетях и т. д. В 2023 г. было проведено почти 12 000 приемов, в которых приняло участие 54 000 человек. Решать проблемы помогали 95 сенаторов, 246 депутатов Госдумы и свыше 6500 региональных и муниципальных депутатов. Важно слышать людей и точно считывать запрос общества, указывает Ревенко.

Отдельным пунктом в рекомендациях единороссам традиционно обозначена поддержка семей участников спецоперации и оказание помощи по обеспечению военнослужащих. «Партия продолжает неуклонно следовать установке президента на максимальную поддержку семей военнослужащих – участников спецоперации. Пока бойцы с оружием в руках защищают страну, они должны быть уверены, что их семьи не остались одни, обеспечены всесторонней помощью и заботой. Это гражданский долг каждого депутата и активиста партии», – говорится в документе.

Также в ходе региональной недели у депутатов Госдумы запланированы встречи с первичными отделениями в рамках года первичек, объявленного партией, информирование избирателей о реализации народной программы и участие в акции «Коробка храбрости». Последняя направлена на поддержку детей, которые проводят длительное лечение в стационарах. В региональных приемных и штабах общественной поддержки установлены специальные коробки, куда любой желающий может принести игрушки, конструкторы, книжки, наборы для творчества. Акция, стартовавшая 11 ноября, завершится 5 декабря передачей подарков в больницы.

В межвыборный период главная задача политической организации – коммуникация с гражданами: информирование о своей деятельности, выяснение мнения людей – своеобразная рефлексия, оценка сделанного и, безусловно, сбор и анализ запросов, которые появляются в перманентном режиме, говорит президент ФоРГО Константин Костин. «Эту работу партии должны вести постоянно, причем форматы могут быть самыми разными. Важно, чтобы люди слышали, вовлекались в обсуждение, чтобы чувствовалась включенность, иначе теряется смысл. Для успешной коммуникации важно учитывать запрос людей на информацию – что-то интересно, а что-то нет, – структуру проблем, уровень доверия к источнику, правильный носитель и лексику. Все, о чем собираются рассказывать депутаты, должно быть понятно и доступно», – сказал эксперт «Ведомостям».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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