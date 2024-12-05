Что СМИ пишут о скандале вокруг кандидата Трампа на пост главы Пентагона

«Хегсет встретился с законодателями на Капитолийском холме, дал интервью на радио и опубликовал статью, в которой отверг обвинения в сексуальном насилии и чрезмерном употреблении алкоголя. Он настаивал на том, что «ничуть не отступает», сказал, что Трамп по-прежнему его поддерживает, и планировал вернуться в четверг для новых встреч с законодателями. Но команда избранного президента рассматривала альтернативы, в том числе кандидатуру губернатора Флориды Рона Десантиса. Сам Трамп хранил молчание о Хегсете, в то время как в среду в социальных сетях он сделал ряд заявлений о других кандидатах. <...> Если сенат утвердит его кандидатуру, он возглавит вооружённые силы численностью 2 млн человек, более 17% из которых – женщины. Это беспокоит некоторых членов конгресса».