Что СМИ пишут о скандале вокруг кандидата Трампа на пост главы Пентагона

Что СМИ пишут о скандале вокруг кандидата Трампа на пост главы ПентагонаПит Хегсет отрицает выдвинутые обвинения в сексуальном насилии и злоупотреблении алкоголем
Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность замены выдвинутого им на должность министра обороны ветерана боевых действий и ведущего Fox News Пита Хегсета на фоне разгоревшегося скандала, сообщает NBC News. Трамп может заменить его на губернатора Флориды Рона Десантиса. Десантис, ветеран военно-морского флота, бросил вызов Трампу на республиканских праймериз 2024 г., но позже поддержал его.
Хегсет, которого избранный президент Дональд Трамп назвал будущим министром обороны, 5 декабря отправился на Капитолийский холм для встреч с законодателями. Он сказал, что попытается убедить законодателей, которые сомневаются в его назначении.
Ветеран Национальной гвардии и бывший ведущий Fox News Хегсет оказался в центре внимания из-за заявления о сексуальном насилии, а также из-за обвинений в злоупотреблении алкоголем. Он оказался под угрозой увольнения после двух новых статей.
29 ноября The New York Times сообщила, что мать Хегсета однажды осудила его за «плохое обращение с женщинами» на протяжении многих лет. В то время как ведущий Хегсет разводился со своей второй женой после романа с продюсером Fox News (которая стала его третьей женой), Пенелопа Хегсет в 2018 г. написала сыну электронное письмо, в котором заявила, что не уважает «ни одного мужчину, который унижает, лжет, обманывает, спит со всеми подряд и использует женщин ради собственной власти и эгоизма».
The New Yorker 1 декабря продолжил подробное расследование деятельности Хегсета на посту руководителя двух ветеранских организаций. Бывшие сотрудники организаций, кроме информации о пьянстве и сексистском поведении Хегсета, также утверждали, что он плохо управлял финансами возглавляемых им организаций.
4 декабря телеканал NBC News сообщил, что Хегсет злоупотреблял алкоголем, эту информацию подтвердили 10 нынешних и бывших сотрудников Fox News. Хегсет в ответ заявил, что у него «никогда не было проблем с алкоголем», и обвинил в этой истории «недовольных» бывших сотрудников.
«После того как Трамп выдвинул бывшего ведущего Fox News, возникли вопросы о квалификации Хегсета, а также всплыло обвинение в сексуальном насилии. По меньшей мере четыре сенатора-республиканца проголосовали бы против него, если бы голосование состоялось сегодня. <...> Этого достаточно, чтобы потопить номинацию Хегсета».
«Пьянство Хегсета и его шумное поведение на вечеринках Fox News регулярно обсуждалось его коллегами и руководителями. Регулярные запои Хегсета <...> совпали с вопросами отсутствия управленческого опыта, ведь перед Хегсетом стоит перспектива возглавить огромное министерство обороны, у которого около 3 млн сотрудников, 750 военных баз по всему миру и бюджет которого составляет $849 млрд».
«По словам Хегсета, его пьянство началось после того, как он оказался на волосок от смерти <...> в Ираке. <...> Трамп поддерживал многочисленных помощников и назначенцев, обвиняемых в сексуальном насилии, но он презирает злоупотребление алкоголем еще со смерти своего брата Фреда Трампа-младшего, который страдал алкоголизмом и умер от сопутствующих заболеваний в 42 года. <...> Трамп не пьет алкоголь и часто подчеркивает это в разговорах с окружающими».
«Сейчас Хегсет, встречаясь с сенаторами-республиканцами, обещает им бросить пить, если его утвердят. Сенатор-демократ от Коннектикута Ричард Блюменталь заявил, что разговаривал с 5–10 республиканцами и они сказали, что ждут подходящего момента, чтобы сказать Хегсету «нет». <...> Источник СNN сообщает, что Трамп уже обсуждает с губернатором Флориды Роном Десантисом его возможное назначение на должность главы Пентагона. Похоже, у избранного президента уже созрел в голове «план Б».
«Fox News в основном игнорирует нелестные истории о своей бывшей звезде – тактика, которую он регулярно применял в прошлом».
«Министр обороны Ллойд Остин упрекнул своего потенциального преемника в том, что тот выступает против участия женщин в боевых действиях, заявив, что было бы неправильно и контрпродуктивно отменять достижения десятилетий. <...> В последние дни кандидатура Хегсета на пост Остина после того, как Трамп станет президентом, выглядит всё более сомнительной на фоне сообщений о сексуальных домогательствах, злоупотреблении алкоголем и неэффективном управлении организацией ветеранов. <...> Хегсет до сих пор отказывается отзывать своё имя из списка кандидатов, заявляя, что его по-прежнему поддерживает Трамп».
«На закрытом заседании Хегсет еще раз заверил членов палаты представителей, что не собирается сдаваться, и пообещал провести ревизию Пентагона».
«Хегсет встретился с законодателями на Капитолийском холме, дал интервью на радио и опубликовал статью, в которой отверг обвинения в сексуальном насилии и чрезмерном употреблении алкоголя. Он настаивал на том, что «ничуть не отступает», сказал, что Трамп по-прежнему его поддерживает, и планировал вернуться в четверг для новых встреч с законодателями. Но команда избранного президента рассматривала альтернативы, в том числе кандидатуру губернатора Флориды Рона Десантиса. Сам Трамп хранил молчание о Хегсете, в то время как в среду в социальных сетях он сделал ряд заявлений о других кандидатах. <...> Если сенат утвердит его кандидатуру, он возглавит вооружённые силы численностью 2 млн человек, более 17% из которых – женщины. Это беспокоит некоторых членов конгресса».
«Трамп в среду получил неоднозначную реакцию от некоторых республиканцев в сенате на кандидатуру Хегсета на пост министра обороны США из-за обвинений, связанных с его личной и профессиональной жизнью. <...> Источник подтвердил, что Трамп и Десантис говорили о должности в Пентагоне и что Десантис рассматривает эту возможность».
«Есть группа сенаторов, которые, скорее всего, скажут «нет». Сенаторы Сьюзан Коллинз (республиканка от штата Мэн), Лизы Мурковски (республиканка от штата Аляска) и Митч Макконнелла (республиканец от штата Кентукки) очень скептически относятся к кандидатуре Хегсета. <...> Некоторые сенаторы-республиканцы, даже те, кто выступает за усиление обороны, считают, что Хегсет мог бы стать хорошим выбором на пост главы Пентагона, ссылаясь на его опыт участия в боевых действиях и отсутствие у него прочных связей с генералами министерства обороны, которые, как правило, сопротивляются масштабным изменениям. Но республиканцы также надеются избежать головной боли и неловкости, связанных с публичными слушаниями по утверждению в должности, на которых могут давать показания женщины, обвинившие Хегсета в сексуальных домогательствах, или бывшие коллеги, обвинившие его в непрофессиональном поведении».
«Бывший глава вооруженных сил США Леон Панетта заявил, что Хегсет сталкивается со значительными личными и профессиональными препятствиями, которые помешали бы любому другому кандидату на пост главы вооруженных сил США. <...> »У него проблемы на обоих фронтах», – сказал Панетта Newsweek, ссылаясь на сообщения о том, что Хегсета вынудили уйти с предыдущих должностей за финансовые просчеты и неоднократное нахождение в состоянии алкогольного опьянения во время работы президентом Concerned Veterans for America. «Трудно дисциплинировать военных, если ты не можешь дисциплинировать себя»».
«Адвокат Хегсета заявил, что единственное «зерно правды» в обвинениях касается его пьянства во время руководства организацией Concerned Veterans for America. «Если отбросить всю фальшь, то останется группа молодых ветеранов боевых действий, которые собрались вместе, проделали большую работу, а после ее завершения ходили в бар и время от времени напивались, – сказал он. – Это не скандал».