Почему президент Киргизии уволил своего премьера-однофамильца

Жапаров – очень эффективный руководитель, он имеет большой опыт работы в правительстве, а в бытность его на посту главы кабмина у страны сложилась благоприятная внешнеторговая конъюнктура, вызванная в том числе ростом параллельного импорта в Россию, говорит завсектором Центральной Азии Института мировой экономики и международных отношений РАН Станислав Притчин. При нем также активизировалась подковерная борьба между разными группами влияния и кланами, продолжает эксперт: «Серьезное противостояние идет между силовым и, условно, экономическим блоком. Было много скандалов вокруг ГНС, и понятно, что не все они напрямую связаны с Жапаровым. Отчасти между собой ведут противостояние также южные и северные кланы, к последним относились президент и премьер». В этом контексте, считает Притчин, южные кланы хотят получить контроль над второй по значимости должностью в стране, поэтому для соблюдения внутриэлитного баланса президент, возможно, будет вынужден произвести кадровые изменения.