Почему президент Киргизии уволил своего премьера-однофамильца

Почему президент Киргизии уволил своего премьера-однофамильцаПремьерство Акылбека Жапарова сопровождалось экономическими успехами и громкими скандалами
Президент Киргизии Садыр Жапаров утром 16 декабря отправил в отставку своего однофамильца – премьер-министра и по совместительству руководителя администрации президента Акылбека Жапарова, сообщила пресс-служба главы государства. В указе уточняется, что экс-премьер освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на новую работу, без указания подробностей. Исполняющим обязанности председателя правительства назначен первый зампред кабинета министров Адылбек Касымалиев. Он также будет руководить администрацией президента.
Ни сам экс-премьер, ни пресс-служба президента не сообщают подробностей этой отставки. По данным источника киргизского издания 24.kg, он написал заявление по собственному желанию. А источник Kaktus.media сообщил, что Жапаров будет назначен советником президента. Как передает «Интерфакс» со ссылкой на источники, отставка экс-премьера не повлечет ротации всего кабинета министров.
Позже зампред кабмина по социальному блоку Эдиль Байсалов на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) написал, что, несмотря на отставку, Жапаров все равно остается рядом с президентом «в качестве его ближайшего соратника и продолжит свою бескорыстную службу на благо народа». Причиной его ухода он назвал решение главы государства о ротации кадров в своей администрации и кабинете министров. Байсалов также подчеркнул, что Жапаров за время председательства в правительстве ничем себя не скомпрометировал, «полностью перепрограммировал и перезапустил всю вертикаль власти» и войдет в историю с «самыми выдающимися достижениям на этом посту».
Отставка Жапарова произошла на фоне скандала в Государственной налоговой службе (ГНС). Вечером 6 декабря киргизские правоохранители заключили под стражу до 20 января 2025 г. председателя ГНС Алтынбека Абдувапова и его заместителя Исламбека Кыдыргычова. По версии следствия, они позволили «отдельным группам представителей бизнеса» уклоняться от налогов в особо крупном размере, выводить свои реальные доходы в тень, нанося тем самым непоправимый урон экономике. Всего ущерб, по данным Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), оценивается в 3,2 млрд сомов ($36,8 млн).
Жапаров возглавил кабинет министров в октябре 2021 г., став вторым по продолжительности пребывания на должности премьер-министра после Апаса Жумагулова (руководил кабмином с 1993 по 1998 г.). В среднем на этой должности в Киргизии не задерживаются дольше двух лет. При Жапарове кабмин провел в стране масштабную налоговую реформу и на треть увеличил ВВП страны (с $39 млрд до $55 млрд, по данным МВФ). До этого в разные периоды он также руководил министерствами экономики и финансов.
Жапаров – очень эффективный руководитель, он имеет большой опыт работы в правительстве, а в бытность его на посту главы кабмина у страны сложилась благоприятная внешнеторговая конъюнктура, вызванная в том числе ростом параллельного импорта в Россию, говорит завсектором Центральной Азии Института мировой экономики и международных отношений РАН Станислав Притчин. При нем также активизировалась подковерная борьба между разными группами влияния и кланами, продолжает эксперт: «Серьезное противостояние идет между силовым и, условно, экономическим блоком. Было много скандалов вокруг ГНС, и понятно, что не все они напрямую связаны с Жапаровым. Отчасти между собой ведут противостояние также южные и северные кланы, к последним относились президент и премьер». В этом контексте, считает Притчин, южные кланы хотят получить контроль над второй по значимости должностью в стране, поэтому для соблюдения внутриэлитного баланса президент, возможно, будет вынужден произвести кадровые изменения.