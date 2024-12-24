Что депутатам «Единой России» рекомендовали делать на новогодних праздниках

Документ для депутатов – набор социально-политических сигналов, который важно «приземлить» в коммуникации с жителями, говорит руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына. «Есть также момент некоторой унификации, который важен для такой большой фракции в Госдуме, как «Единая Россия», – считает она. Помимо традиционных активностей в числе рекомендаций для депутатов на новогодние праздники есть новые форматы, отмечает Кислицына: «В их числе, к примеру, награждение активных участников программы капремонта школ среди учителей и родителей». Депутаты «Единой России» должны контролировать все вопросы, связанные с партийной повесткой, полагает она: «И не только контролировать и инспектировать, но и поощрять и мотивировать вовлеченных в процесс участников».