Что депутатам «Единой России» рекомендовали делать на новогодних праздниках

Что депутатам «Единой России» рекомендовали делать на новогодних праздникахИм подготовили инструкции о том, как провести последние дни уходящего года
Депутатам Госдумы от «Единой России» предложили принять участие в предновогодних «утренниках», «танцевальных вечерах» и «квартирниках». Рекомендации не стоять в стороне от «марафона новогодних мероприятий» от центрального исполкома партии парламентарии получили на региональную неделю и новогодние праздники. Их подлинность «Ведомостям» подтвердили два собеседника в «Единой России».
Партийцы организуют «Новогодние утренники» для жителей многоквартирных домов и членов первичек, образовательные мастер-классы и конкурсы. Для семей участников спецоперации, многодетных и малоимущих семей единороссы хотят провести новогодние елки. Для детей единороссы собираются организовать мастер-классы «по созданию новогодних украшений и елочных игрушек, мастер-классы «Новогодний стол». Для молодежи же в штабах общественной поддержки единороссы планируют провести квартирники «Время молодых», а также турниры и кибертурниры. «Для представителей старшего поколения пройдут танцевальные вечера», – написано в рекомендациях.
С 25 декабря «Единая Россия» начнет акцию «С Новым годом, ветеран!», причем единороссы обещают купить подарки каждому фронтовику. 2025 год – год 80-летия Победы. В рекомендациях указано, как должно проходить депутатское поздравление: ветеранам вручаются подарки, «закупленные в соответствии со специальным перечнем», каждое вручение «сопровождается фотографией». Региональные отделения партии и депутаты Госдумы за свои средства могут приобрести дополнительные подарки к продуктовому набору, причем при выборе подарка надо обращать внимание на производителя. Нужно, чтобы это были только отечественные товары, говорится в документе. Представители же региональных отделений могут посетить утренники в детских домах, школах, детских садах, посетить пункты временного размещения и вручить подарки эвакуированным.
Единороссы традиционно рекомендуют «коллегам принимать участие в мероприятиях, связанных с Новым годом», заявил «Ведомостям» замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Евгений Ревенко: «Одна из самых добрых и масштабных акций, в которых принимают участие и депутаты «Единой России», – это «Елка желаний». Особое внимание мы уделим детям участников спецоперации. Еще одна традиционная акция – это поздравление с Новым годом ветеранов Великой Отечественной войны».
Также депутаты должны посетить «проблемные объекты» в рамках реализации программ капремонта школ, строительства новых школ и детских садов. Выезд надо осуществлять, только если «действительно есть явные факты отставания от заявленных сроков строительства или ремонта», сказано в рекомендациях: «Проводить «выезд ради выезда» не надо». Единороссы должны принять участие в мероприятиях по награждению родителей, директоров школ и учителей, которые принимали участие в реализации этой программы. Недавно секретарь генсовета партии Владимир Якушев вместе с министром просвещения Сергеем Кравцовым проводили селекторное совещание, где были названы конкретные регионы с объектами, где идет отставание по строительству или ремонту, сказал «Ведомостям» Ревенко.
Среди «ключевых смысловых линий» по результатам прошедшего 14 декабря съезда, которые надо донести до избирателей: в высший и генеральный советы партии вошли участники спецоперации, президиум генсовета сократился до 14 человек, участники спецоперации будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму в 2026 г., внесены изменения в народную программу и др. По словам Ревенко, о прошедшем съезде депутаты Госдумы должны рассказывать на встречах с секретарями первичек, а про обновление народной программы – на встречах с участниками спецоперации, тем более что в программе появился раздел, посвященный поддержке бойцов.
Даны и традиционные на региональные недели рекомендации, например оказание помощи по обеспечению участвующих в спецоперации земляков.
Документ для депутатов – набор социально-политических сигналов, который важно «приземлить» в коммуникации с жителями, говорит руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына. «Есть также момент некоторой унификации, который важен для такой большой фракции в Госдуме, как «Единая Россия», – считает она. Помимо традиционных активностей в числе рекомендаций для депутатов на новогодние праздники есть новые форматы, отмечает Кислицына: «В их числе, к примеру, награждение активных участников программы капремонта школ среди учителей и родителей». Депутаты «Единой России» должны контролировать все вопросы, связанные с партийной повесткой, полагает она: «И не только контролировать и инспектировать, но и поощрять и мотивировать вовлеченных в процесс участников».