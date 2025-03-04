ЛДПР открестилась от антиалкогольного законопроекта «сокола Жириновского»Андрей Свинцов пытается вписаться в тренды в преддверии думских выборов, считают эксперты
Фракция ЛДПР в Госдуме не поддержала законопроект одного из своих членов, Андрея Свинцова, о запрете продажи алкогольной продукции по воскресеньям, назвав ее «абсурдным ограничением». Об этом сообщается в Telegram-канале фракции. «В партии уверены, что вместо введения запретов следует сосредоточиться на создании благоприятных условий, способствующих формированию здоровых привычек и отказу от алкоголя», – говорится там же.
Депутат предлагал дополнить ст. 16 закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» нормой о том, что розничная продажа алкоголя не допускается в выходной день (воскресенье). Сейчас федеральный запрет распространяется на продажу алкоголя с 23.00 до 8.00. Регионы могут устанавливать собственные ограничения в рамках этой вилки.
Свинцов заявил «Ведомостям», что его инициативу (до ее внесения в Думу не дошло) на заседании фракции ЛДПР 3 марта поддержал министр здравоохранения Михаил Мурашко. «Я ему (Мурашко. – «Ведомости») задал вопрос, поддерживает ли министерство такую инициативу. Он сказал, что министерство поддерживает инициативу по ограничению продажи алкоголя, потому что это одна из действенных мер, которые приводят к снижению употребления алкоголя», – рассказал депутат. Свинцов также напомнил, что каждый депутат является субъектом законодательной инициативы, для ее разработки и внесения не требуется согласование с фракцией.
По словам депутата, фракция выступила против его идеи потому, что считает, что для решения проблемы с алкоголизацией населения необходим целый комплекс мер. «Я с фракцией абсолютно согласен, будем дорабатывать», – заявил Свинцов. «Ведомости» направили запрос в Минздрав. Комплексный подход, включающий законодательные ограничения, образовательные программы, меры по лечению и реабилитации алкозависимых, а также создание возможностей для здорового образа жизни, является наиболее эффективным способом снижения потребления алкоголя и минимизации его негативных последствий, сказала «Ведомостям» директор Национального научного центра наркологии – филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Клименко. По ее словам, все эти меры нашли отражение в концепции сокращения потребления алкоголя в России до 2030 г. и дальнейшую перспективу, разработанную Минздравом.
Когда фракция или партия показывает своим представителям, что с ними стоит согласовывать инициативы, «что они здесь власть и без такого согласования у инициативы могут быть проблемы», – это обычная практика, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Сложившуюся ситуацию можно объяснить внутрипартийной борьбой «старой и новой гвардий» в ЛДПР, полагает политолог Константин Калачев. Свинцов – это «классический сокол [основателя ЛДПР Владимира] Жириновского», указал он. Достаточно посмотреть на его биографию, продолжает Калачев: с июля 2003 г. Свинцов работал в секретариате Жириновского, в 2013 г. он окончил созданный Жириновским Институт мировых цивилизаций, с 2008 по 2011 г. занимал должность помощника Жириновского. В 2021 г., баллотируясь в Госдуму по списку ЛДПР, Свинцов не смог избраться, но 8 июня 2022 г. ему передали вакантный мандат умершего в том же году основателя ЛДПР.
По мнению Калачева, сейчас Свинцов не уверен, возьмут ли его в списки ЛДПР на выборах в Госдуму в 2026 г., отсюда и желание «привлечь к себе внимание модераторов внутрипола (внутриполитического блока Кремля. – «Ведомости»)». «Не имея аппаратных возможностей, он решил угадать актуальные тренды и в них вписаться. <...> Команда Леонида Слуцкого совершенно права. Во-первых, есть внутрипартийная и фракционная дисциплина. Во-вторых, для ЛДПР с ее электоральным ядром такая инициатива действительно абсурдна», – считает политолог.
Случай со Свинцовым нетипичный для ЛДПР, замечает член комитета по политтехнологиям РАСО Павел Склянчук. Возможно, партия хочет выглядеть на выборах в Госдуму 2026 г. более серьезной, чем раньше, чтобы привлечь новых избирателей, рассуждает он. При этом «публичное отмежевывание» от инициатив отдельных депутатов является типичным, например, для «Единой России»: 11 февраля из состава комитета нижней палаты по обороне был выведен депутат Андрей Гурулев, предлагавший ввести «налог на бездетность», напоминает Склянчук. Единоросс вошел в состав думского комитета по региональной политике и местному самоуправлению. Эксперт отмечает, что нередко внутрипартийная дискуссия остается «за закрытыми дверями», поскольку скандалы играют на руку оппонирующим партиям. «Поэтому в случае со Свинцовым есть нечто большее, чем просто борьба с непопулярной инициативой», – считает Склянчук.