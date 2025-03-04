ЛДПР открестилась от антиалкогольного законопроекта «сокола Жириновского»

Когда фракция или партия показывает своим представителям, что с ними стоит согласовывать инициативы, «что они здесь власть и без такого согласования у инициативы могут быть проблемы», – это обычная практика, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Сложившуюся ситуацию можно объяснить внутрипартийной борьбой «старой и новой гвардий» в ЛДПР, полагает политолог Константин Калачев. Свинцов – это «классический сокол [основателя ЛДПР Владимира] Жириновского», указал он. Достаточно посмотреть на его биографию, продолжает Калачев: с июля 2003 г. Свинцов работал в секретариате Жириновского, в 2013 г. он окончил созданный Жириновским Институт мировых цивилизаций, с 2008 по 2011 г. занимал должность помощника Жириновского. В 2021 г., баллотируясь в Госдуму по списку ЛДПР, Свинцов не смог избраться, но 8 июня 2022 г. ему передали вакантный мандат умершего в том же году основателя ЛДПР.