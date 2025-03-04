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ЛДПР открестилась от антиалкогольного законопроекта «сокола Жириновского»

Андрей Свинцов пытается вписаться в тренды в преддверии думских выборов, считают эксперты
Юлия Малева
Александр Тихонов
ЛДПР публично раскритиковала получившего мандат основателя партии Владимира Жириновского Андрея Свинцова за «антиалкогольный» законопроект
ЛДПР публично раскритиковала получившего мандат основателя партии Владимира Жириновского Андрея Свинцова за «антиалкогольный» законопроект / Владимир Федоренко / РИА Новости

Фракция ЛДПР в Госдуме не поддержала законопроект одного из своих членов, Андрея Свинцова, о запрете продажи алкогольной продукции по воскресеньям, назвав ее «абсурдным ограничением». Об этом сообщается в Telegram-канале фракции. «В партии уверены, что вместо введения запретов следует сосредоточиться на создании благоприятных условий, способствующих формированию здоровых привычек и отказу от алкоголя», – говорится там же.

Депутат предлагал дополнить ст. 16 закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» нормой о том, что розничная продажа алкоголя не допускается в выходной день (воскресенье). Сейчас федеральный запрет распространяется на продажу алкоголя с 23.00 до 8.00. Регионы могут устанавливать собственные ограничения в рамках этой вилки.

Свинцов заявил «Ведомостям», что его инициативу (до ее внесения в Думу не дошло) на заседании фракции ЛДПР 3 марта поддержал министр здравоохранения Михаил Мурашко. «Я ему (Мурашко. – «Ведомости») задал вопрос, поддерживает ли министерство такую инициативу. Он сказал, что министерство поддерживает инициативу по ограничению продажи алкоголя, потому что это одна из действенных мер, которые приводят к снижению употребления алкоголя», – рассказал депутат. Свинцов также напомнил, что каждый депутат является субъектом законодательной инициативы, для ее разработки и внесения не требуется согласование с фракцией.

По словам депутата, фракция выступила против его идеи потому, что считает, что для решения проблемы с алкоголизацией населения необходим целый комплекс мер. «Я с фракцией абсолютно согласен, будем дорабатывать», – заявил Свинцов. «Ведомости» направили запрос в Минздрав. Комплексный подход, включающий законодательные ограничения, образовательные программы, меры по лечению и реабилитации алкозависимых, а также создание возможностей для здорового образа жизни, является наиболее эффективным способом снижения потребления алкоголя и минимизации его негативных последствий, сказала «Ведомостям» директор Национального научного центра наркологии – филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Клименко. По ее словам, все эти меры нашли отражение в концепции сокращения потребления алкоголя в России до 2030 г. и дальнейшую перспективу, разработанную Минздравом.

Когда фракция или партия показывает своим представителям, что с ними стоит согласовывать инициативы, «что они здесь власть и без такого согласования у инициативы могут быть проблемы», – это обычная практика, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Сложившуюся ситуацию можно объяснить внутрипартийной борьбой «старой и новой гвардий» в ЛДПР, полагает политолог Константин Калачев. Свинцов – это «классический сокол [основателя ЛДПР Владимира] Жириновского», указал он. Достаточно посмотреть на его биографию, продолжает Калачев: с июля 2003 г. Свинцов работал в секретариате Жириновского, в 2013 г. он окончил созданный Жириновским Институт мировых цивилизаций, с 2008 по 2011 г. занимал должность помощника Жириновского. В 2021 г., баллотируясь в Госдуму по списку ЛДПР, Свинцов не смог избраться, но 8 июня 2022 г. ему передали вакантный мандат умершего в том же году основателя ЛДПР.

По мнению Калачева, сейчас Свинцов не уверен, возьмут ли его в списки ЛДПР на выборах в Госдуму в 2026 г., отсюда и желание «привлечь к себе внимание модераторов внутрипола (внутриполитического блока Кремля. – «Ведомости»)». «Не имея аппаратных возможностей, он решил угадать актуальные тренды и в них вписаться. <...> Команда Леонида Слуцкого совершенно права. Во-первых, есть внутрипартийная и фракционная дисциплина. Во-вторых, для ЛДПР с ее электоральным ядром такая инициатива действительно абсурдна», – считает политолог.

Случай со Свинцовым нетипичный для ЛДПР, замечает член комитета по политтехнологиям РАСО Павел Склянчук. Возможно, партия хочет выглядеть на выборах в Госдуму 2026 г. более серьезной, чем раньше, чтобы привлечь новых избирателей, рассуждает он. При этом «публичное отмежевывание» от инициатив отдельных депутатов является типичным, например, для «Единой России»: 11 февраля из состава комитета нижней палаты по обороне был выведен депутат Андрей Гурулев, предлагавший ввести «налог на бездетность», напоминает Склянчук. Единоросс вошел в состав думского комитета по региональной политике и местному самоуправлению. Эксперт отмечает, что нередко внутрипартийная дискуссия остается «за закрытыми дверями», поскольку скандалы играют на руку оппонирующим партиям. «Поэтому в случае со Свинцовым есть нечто большее, чем просто борьба с непопулярной инициативой», – считает Склянчук.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

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