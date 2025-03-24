«Единая Россия» выпустила корпоративный журнал

«Единая Россия» выпустила корпоративный журналВ нем единороссы шутят о КПСС
«Единая Россия» выпустила первый номер партийного журнала «Первичка» под слоганом «Партия начинается здесь». «Ведомости» ознакомились с экземпляром журнала, в котором 70 страниц.
Открывается журнал письмом директора Высшей партийной школы Романа Романова. Он напоминает, что раньше у партии был журнал «Парта», но главный редактор журнала Алексей Обласов ушел на фронт и погиб, после этого «долго не решались вернуться к теме». В прошлом году в партии был год первичных отделений, и благодаря «настойчивости коллег из приложения «Вверх.про» и поддержке секретаря генсовета «Единой России» Владимира Якушева в партии вернулись к теме «корпоративного журнала», пишет Романов.
На обложке журнала фотография мужского шага: одна нога – человека в костюме, вторая – в камуфляже. Всего в «Первичке» 11 больших текстов, среди них материал о волонтерстве секретарей первичных отделений в новых регионах. В статье под названием «Человек, который всегда рядом» рассказывается о работе секретарей первичек, а в тексте «Ход конем» – о начале работы на посту секретаря (на обложку этот текст вынесен как «Первые шаги секретаря первички: формула успеха»). Также в номере есть статья про развитие политической агитации в интернете и отрывок из произведения участника спецоперации Амира Сабирова. В журнале также два интервью – замруководителя фракции единороссов в Госдуме Андрея Исаева и депутата Госдумы Екатерины Стенякиной. Есть в журнале рубрика «Зарубежный опыт», где описывается, как работают первички не только в дружественных Индии, Бразилии и Китае, но и в Японии, США, Франции, Великобритании и Германии.
В завершении журнала есть статья «Зеркало эпохи» в рубрике «Народная политика», в которой рассказывается про то, как анекдоты воспринимались в разные периоды советской власти. В частности, отмечается, что лишь в перестройку «политический анекдот стал выходить из тени». Приводятся в пример и сами анекдоты – все они про коммунистов, про самих единороссов анекдотов там нет. Среди анекдотов, которые приводятся в журнале, есть такие:
– Что такое КПСС?
– Набор глухих согласных.
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Из ЦК звонят на БАМ: на стройку должен прибыть американский журналист, его нужно поселить в таком месте, чтобы в пределах его досягаемости бытовые условия строителей были приличными. Выясняется, что это сделать невозможно.
– Ладно, черт с ним, пускай клевещет, – сдается начальство.
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Из лозунгов ХХ съезда: «Сталин умер, и культ с ним!»
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«Во время доклада Брежнева был арестован человек, сидевший в зале. Он оказался шпионом.
– Как вам удалось распознать врага? – спросил Брежнев майора Пронина.
– Я руководствовался высказанным вами в докладе указанием: «Враг не дремлет!».
Есть в журнале и партийная реклама – участие в проекте «Политстарт», приложение для секретарей первичек «Вверх.про» и праймериз партии. Главным редактором журнала указан Анатолий Лобов, а редакционным директором – Дарья Шарова. Оба работают над созданием партийного приложения «Вверх.про».