«Единая Россия» выпустила корпоративный журнал

На обложке журнала фотография мужского шага: одна нога – человека в костюме, вторая – в камуфляже. Всего в «Первичке» 11 больших текстов, среди них материал о волонтерстве секретарей первичных отделений в новых регионах. В статье под названием «Человек, который всегда рядом» рассказывается о работе секретарей первичек, а в тексте «Ход конем» – о начале работы на посту секретаря (на обложку этот текст вынесен как «Первые шаги секретаря первички: формула успеха»). Также в номере есть статья про развитие политической агитации в интернете и отрывок из произведения участника спецоперации Амира Сабирова. В журнале также два интервью – замруководителя фракции единороссов в Госдуме Андрея Исаева и депутата Госдумы Екатерины Стенякиной. Есть в журнале рубрика «Зарубежный опыт», где описывается, как работают первички не только в дружественных Индии, Бразилии и Китае, но и в Японии, США, Франции, Великобритании и Германии.