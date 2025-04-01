Отставка Дины Оюн обнулила сроки назначения нового сенатора от Тувы

Самое удивительное в сложившейся ситуации – это отсутствие готовой кандидатуры в тувинском парламенте, говорит юрист Олег Захаров: «Странно, за все время, что Оюн полулегально числилась сенатором, замену ей так и не подобрали». По его мнению, это ставит в крайне сложное положение главу республики Владислава Ховалыга. «Вместе со спикером тувинского заксобрания [Кан-оолом Даваа] им теперь предстоит в пожарном режиме искать и согласовывать кандидатуру нового сенатора, что всегда непросто, а с учетом цейтнота по времени и подавно. Одно точно – эта история с Оюн останется в анналах как один из самых «странных» кейсов региональной политики», – считает эксперт.