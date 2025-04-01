Отставка Дины Оюн обнулила сроки назначения нового сенатора от Тувы

Отставка Дины Оюн обнулила сроки назначения нового сенатора от ТувыДепутаты парламента республики все еще не определились с кандидатурой своего представителя
Срок назначения нового сенатора от верховного хурала Тувы, истекший 25 октября 2024 г., был обнулен в связи с отставкой предыдущего представителя регионального парламента в Совете Федерации (СФ) Дины Оюн и исчисляется теперь с 28 марта 2025 г., сообщил начальник информационно-аналитического управления аппарата заксобрания Юрий Дарбаа в ответе на запрос «Ведомостей». «Срок для принятия указанного решения (о назначении сенатора. – «Ведомости») начался с 28 марта 2025 г., и в настоящее время какими-либо сведениями о внесении на рассмотрение верховного хурала (парламента) Республики Тыва кандидатур для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от верховного хурала (парламента) Республики Тыва управление не располагает», – говорится в ответе.
Оюн покинула СФ 27 марта спустя полгода после официального истечения срока своих полномочий. В соответствующем постановлении верхней палаты прекращение полномочий сенатора обозначено как досрочное. Председатель комитета верхней палаты парламента по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко 16 января 2025 г. сообщал «Ведомостям», что полномочия Оюн «будут до тех пор актуальны, пока не назначат нового сенатора».
Самое удивительное в сложившейся ситуации – это отсутствие готовой кандидатуры в тувинском парламенте, говорит юрист Олег Захаров: «Странно, за все время, что Оюн полулегально числилась сенатором, замену ей так и не подобрали». По его мнению, это ставит в крайне сложное положение главу республики Владислава Ховалыга. «Вместе со спикером тувинского заксобрания [Кан-оолом Даваа] им теперь предстоит в пожарном режиме искать и согласовывать кандидатуру нового сенатора, что всегда непросто, а с учетом цейтнота по времени и подавно. Одно точно – эта история с Оюн останется в анналах как один из самых «странных» кейсов региональной политики», – считает эксперт.
Формально срок для назначения нового сенатора пропущен, что создает правовую коллизию и необоснованно с точки зрения уже Конституции России лишает субъект права на представительство в СФ, говорит электоральный юрист Гарегин Митин. «Назначение нового сенатора за пределами срока, определенного законом, может быть истолковано как нарушение требований закона и привести к отмене такого решения. Как итог, точку в этом вопросе теперь должен ставить суд. Вопрос за заявителем», – сказал он «Ведомостям».
Тимченко 27 марта сообщал «Ведомостям», что отставка Оюн не связана с предстоящим назначением сенатора от парламента Тувы. Собеседник в верхней палате парламента предположил, что Оюн покинула СФ в связи с тем, что нашла новую работу. Связаться с ее представителем «Ведомостям» не удалось.
Как сообщали «Ведомости», на должность представителя четвертого созыва хурала в СФ рассматривалась кандидатура бывшего первого заместителя министра обороны России Сергея Шойгу Руслана Цаликова. Тот был избран депутатом регионального парламента по списку «Единой России» и, как обладатель классного чина действительного государственного советника РФ первого класса, имеет право стать сенатором в обход ценза оседлости (ранее он отношения к Туве не имел). 13 марта РБК сообщал, что Цаликов лишился статуса основного кандидата в сенаторы от Тувы. При этом он стал участвовать в публичных мероприятиях в регионе: в сессиях регионального парламента (где не вошел в состав ни одного комитета), проводил личный прием граждан.
Цаликов, писали «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с ходом предварительного расследования, дал показания в рамках уголовного дела об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализации средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) в отношении своего бывшего коллеги – заместителя министра обороны Тимура Иванова и его подчиненного Антона Филатова.