В «Сенеже» запускают аналог Высшей комсомольской школы

В «Сенеже» запускают аналог Высшей комсомольской школыВ Мастерской образования молодым политикам планируют формировать мировоззрение на основе традиционных ценностей
В мастерской управления «Сенеж» с начала мая запускают Мастерскую политического образования «Дигория» при поддержке администрации президента (АП) и Росмолодежи. Об открытии мастерской «Ведомостям» рассказал источник, близкий к АП, и глава платформы «Дигория» Заурбек Хугаев, который станет руководителем мастерской. По сути, это будет «современный аналог Высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ СССР для молодых специалистов общественно-политической сферы и администраторов молодежной политики», говорит близкий к АП собеседник «Ведомостей». В первую очередь это касается системного подхода в подготовке молодых политиков.
Целью курса является работа «по укреплению ценностного суверенитета», особенно важного в «условиях глобальных перемен, когда формируется новый мировой порядок, а против России развязано гибридное противостояние», сказал собеседник. Также среди задач мастерской формирование мировоззрения молодых специалистов на основе духовно-нравственных ценностей, создание сетевого сообщества, поясняет он. Создание курса проходило на форуме «Дигория» в ноябре 2024 г. Идея была поддержана АП, говорит источник.
Участники программ будут не только проходить идеологическую подготовку, но и получать знания, необходимые для эффективного управления молодежными организациями и участия в политических процессах, сказал собеседник, близкий к АП. Основным заказчиком будет Росмолодежь.
Сейчас стоит задача «вырастить новое поколение политической элиты», поясняет Хугаев: «Мы не будем заниматься чиновниками – для этого есть другие проекты. Мастерская нацелена на политиков и специалистов политической сферы». Причем речь не про школьные и молодежные парламенты, поясняет он: «Мы сосредоточены на обучении молодых региональных и муниципальных депутатов».
Также обучать будут молодых участников спецоперации, которые в будущем свяжут свою деятельность с общественно-политической сферой, молодых активистов партий, политологов и политтехнологов, социальных архитекторов и проч., говорит Хугаев. На первом этапе мастерская политического образования встроит идеологические лекционные блоки в существующие программы «Сенежа», поясняет Хугаев: «В рамках этих модулей обучающимся будут давать краткий интенсив по российским ценностям, идентичности, мировоззрению и образу будущего». В дальнейшем в планах проведение углубленных курсов для специалистов политических профессий, говорит он: «По сути, «школа губернаторов» для общественно-политической сферы. Об этом проекте будет объявлено, скорее всего, летом».
Во времена существования Высшей комсомольской школы была обязательная идеология и единственная партия – КПСС, напоминает политолог Алексей Макаркин: «Высшая комсомольская школа была встроена в систему партийного образования. Ее окончание давало возможность остаться в партийной номенклатуре и расти по карьерной лестнице в системе». Сейчас программа более гибкая, а одна из целей подобных мастерских – возможность обратить на себя внимание, говорит он. Причем если в СССР не было других организаций для молодежи, кроме комсомола, то сейчас они есть, отметил Макаркин.
Подобная мастерская – это нетворкинг и формирование комьюнити, которое может быть механизмом влияния на кадровую политику, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «В этом плане аналогии с комсомолом правомерны, поскольку комсомол был одним из карьерных лифтов», – считает эксперт. С другой стороны, идет попытка наполнить содержанием понятие «внутренняя политика», поскольку классическое его понимание – «борьба за власть» – не вполне соотносится с текущими реалиями, считает эксперт: «Понимание политики как инструмента воздействия на ценности является одним из таких вариантов».