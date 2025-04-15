В «Сенеже» запускают аналог Высшей комсомольской школы

Во времена существования Высшей комсомольской школы была обязательная идеология и единственная партия – КПСС, напоминает политолог Алексей Макаркин: «Высшая комсомольская школа была встроена в систему партийного образования. Ее окончание давало возможность остаться в партийной номенклатуре и расти по карьерной лестнице в системе». Сейчас программа более гибкая, а одна из целей подобных мастерских – возможность обратить на себя внимание, говорит он. Причем если в СССР не было других организаций для молодежи, кроме комсомола, то сейчас они есть, отметил Макаркин.