Что обсуждали на переговорах Россия и Катар

Контакты Путина с эмиром Катара довольно часты. Последний их телефонный разговор был 21 марта. А встречались они до переговоров в Москве последний раз 4 июля 2024 г. Тогда беседа проходила на полях саммита ШОС в Астане. Было общение и на полях других саммитов. В России же Аль Тани был четыре раза – в феврале 2014 г., январе 2016 г., марте 2018 г. и июле 2018 г. По итогам нынешних переговоров в Москве Аль-Тани пригласил Путина в Катар с ответным визитом.

Участники переговоров

В российской делегации на переговорах в узком составе участвовали глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, первый вице-премьер Денис Мантуров, министр финансов Антон Силуанов, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, глава Чечни Рамзан Кадыров. Уже позже в переговорах в расширенном составе в формате завтрака принимали участие другие члены правительства, в том числе министр спорта Михаил Дегтярев и министр здравоохранения Михаил Мурашко – им предстояло подписывать соглашения с катарцами, а также руководители российских банков – главы «Сбера» Герман Греф и ВТБ Андрей Костин.