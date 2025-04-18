Что обсуждали на переговорах Россия и Катар

Что обсуждали на переговорах Россия и КатарОсновными темами стали развитие торгово-экономического сотрудничества, ситуация в Сирии и палестино-израильский конфликт
В Кремле 17 апреля прошли российско-катарские переговоры. Владимир Путин принимал эмира Тамима Аль Тани. У входа в Большой Кремлевский дворец его встречал первый вице-премьер Денис Мантуров, который общался с шейхом в Катаре в марте. Переговоры в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца начались почти вовремя. Это первый визит Аль Тани в Россию с 2018 г., когда он приезжал на финал чемпионата мира.
Украины почти не коснулись
Путин подчеркнул в начале беседы в узком составе, что отношения России и Катара укрепляются. Он, по словам президента, является одним из ключевых партнеров «Роснефти». Через РФПИ в Россию инвестировано около $1 млрд, но «перспектив гораздо больше», отметил Путин. Он вспомнил, что Катар оказывал содействие в получении права на проведение зимних Олимпийских игр в Сочи, Россия же помогала при организации чемпионата мира по футболу в Катаре в 2022 г.
Но говорили не только о футболе. «Мы знаем, что Катар предпринимает очень серьезные усилия по поводу разрешения израильско-палестинского конфликта. К сожалению, выдвинутые, в том числе вами, инициативы не реализованы – продолжают гибнуть мирные люди в Палестине, что является безусловной трагедией сегодняшнего дня», – сказал Путин. По его словам, позиции России и Катара совпадают в том, что долгосрочное урегулирование этого конфликта может быть только на основе решения ООН и связано с созданием двух полноценных государств. Также обсуждали и ситуацию в Сирии. Россия хотела бы сделать все, чтобы она сохранилась как независимое и территориально целостное государство, сказал президент.
Аль Тани же заявил, что между Катаром и Россией всегда сохранялись контакты, напомнив, что несколько недель назад встречался с Мантуровым в рамках межправительственной комиссии. «У нас отличные личные отношения [с вами]», – сказал Аль Тани. Поблагодарил эмир и за помощь в организации чемпионата мира по футболу 2022 г.
Аль Тани также в открытой части встречи заявил о «продолжающейся агрессии» в секторе Газа и о том, что достигнутое несколько месяцев назад соглашение о прекращении огня не соблюдается Израилем. Эмир подчеркнул, что несколько дней назад в Катаре встречался с нынешним президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа.
«Мы много с ним говорили, мы обсудили с ним и исторические связи между Сирией и Россией, которые носили и носят стратегический характер. И он настроен на продолжение этого сотрудничества, выстраивание взаимодействия на основе взаимного уважения и соблюдения интересов двух народов», – сказал Аль Тани. Сирия проходит через сложный период, поэтому нужно поддержать стремление новых властей обеспечить территориальную целостность, отметил он.
На этом открытая часть встречи завершилась.
Переговоры продлились около трех часов, по их итогам был подписан список документов – соглашение в сфере здравоохранения, меморандумы о взаимопонимании в сфере спорта и «о взаимопонимании по развитию системы управления государственными финансами», а также соглашение о партнерстве с суверенным фондом Катара о создании новой совместной инвестиционной платформы размером $2 млрд. После подписания главы государств обменялись благодарностями.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя итоги переговоров, сказал «Ведомостям», что на них «предметного обсуждения ситуации на Украине не было», но упоминалась роль Катара в гуманитарных обменах, чему была дана высокая оценка с российской стороны. Катар выступал в качестве посредника в конфликте между Россией и Украиной, благодаря чему десятки детей вернулись в свои семьи в обеих странах. Кроме того, Катар пытался быть переговорной площадкой и по другим вопросам в ходе конфликта. The Washington Post в августе 2024 г. писала, что Москва и Киев планировали начать «секретные переговоры» при посредничестве Катара о прекращении атак на энергообъекты, а Financial Times в октябре сообщала, что такие предварительные переговоры прошли.
Что говорят эксперты
Катар поддерживает имидж ведущего посредника в международных конфликтах, причем его амбиции выходят за пределы Ближнего Востока, говорит программный менеджер Российского совета по международным делам Иван Бочаров. В частности, не без помощи катарских дипломатов Израиль и палестинская группировка «Хамас» на короткое время прекратили боевые действия в секторе Газа, также при их содействии был проведен обмен пленными в ходе российско-украинского конфликта. «И если США в переговорном процессе затрагивают в основном глобальные вопросы, то Катар пытается занять нишу в вопросах гуманитарного характера. В этом смысле услуги Дохи всегда будут востребованы», – допустил эксперт.
Главы государств обсудили и ситуацию на Ближнем Востоке в контексте смены власти в Сирии, также не исключено, что затронули тему ирано-американских переговоров по иранской ядерной программе, полагает Бочаров: «Катар – один из основных выгодоприобретателей падения режима Башара Асада в Сирии, в то время как Россия была вынуждена корректировать свою политику на этом направлении».
Общение Путина и эмира
Участники переговоров
В российской делегации на переговорах в узком составе участвовали глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, первый вице-премьер Денис Мантуров, министр финансов Антон Силуанов, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, глава Чечни Рамзан Кадыров. Уже позже в переговорах в расширенном составе в формате завтрака принимали участие другие члены правительства, в том числе министр спорта Михаил Дегтярев и министр здравоохранения Михаил Мурашко – им предстояло подписывать соглашения с катарцами, а также руководители российских банков – главы «Сбера» Герман Греф и ВТБ Андрей Костин.
Сейчас Катар является основным брокером в обеспечении безопасности и восстановлении государственных институтов в Сирии, говорит президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде. «Позиция России в целом совпадает с официальной позицией Катара. Как и Доха, Москва заинтересована в восстановлении стабильности и безопасности в Сирии, в недопущении этнических чисток и возрождения «Исламского государства» (признано террористическим и запрещено в России), ячеек «Аль-Каиды» или других радикальных группировок».
Наверняка на переговорах обсуждались вопросы дальнейшего содействия стабилизации и нормализации ситуации в Сирии, потому что очаги напряженности на Ближнем Востоке впоследствии могут угрожать безопасности южных границ России, говорит эксперт. Мог затрагиваться и вопрос продолжения нашего военного присутствия в Сирии, отмечает он: «В принципе, новые власти готовы договариваться, и поддержка в этом вопросе катарцами может тоже сыграть позитивную роль».
Но все же основной акцент главы государств в переговорах сделали на развитии торгово-экономических отношений России и Катара, полагает Садыгзаде. Косвенным признаком этого является состав катарской делегации, представленной ведущими представителями бизнес-элиты и чиновникам из торгово-экономического блока. В день визита эмира в Москве проходит бизнес-форум Россия – Катар. Несмотря на давление со стороны США и стран Евросоюза, Катар не присоединился к антироссийским санкциям, напротив, пытается раскрыть весь экономический потенциал двусторонних связей, отмечает Садыгзаде: «Катарские инвестиции в российскую экономику составляют порядка $13 млрд. Россия – важный партнер Дохи не только с точки зрения продовольственной безопасности и нефтехимии, но и рассчитывает развивать совместные проекты в сфере информационных технологий и машиностроения».
Помимо этого, продолжает Садыгзаде, у Катара есть интерес в подключении к международному транспортному коридору Север – Юг, за счет чего он мог бы диверсифицировать свою экономику. Также эмир мог обсудить с российской стороной проблемы валютной транзакции, не исключает эксперт. Российские компании потенциально могут использовать Катар как торгово-экономический хаб для выхода на регион Индийского океана и Африки, допускает востоковед.
В рамках переговоров стороны, вероятно, затронули вопросы энергетики, говорит Бочаров. И хотя, по словам эксперта, Россия и Катар конкурируют друг с другом на мировом энергетическом рынке, у них сохраняются возможности для кооперации, в том числе в технологической сфере.