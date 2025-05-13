Минобороны разработало проект об обязательном сборе ДНК у военнослужащих

Минобороны разработало проект об обязательном сборе ДНК у военнослужащихГеномная регистрация ускорит поиск пропавших без вести солдат
Минобороны России разработало законопроект об обязательной геномной регистрации военнослужащих. Документ, опубликованный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, создан во исполнение соответствующего поручения президента Владимира Путина от 7 февраля. Обязательная геномная регистрация предполагает работу госорганов по получению, учету, хранению, использованию, передаче и уничтожению биологического материала и обработке геномной информации, говорится в ст. 1 закона о государственной геномной регистрации.
Изменения вносятся в упомянутый закон. Поправками предлагается расширить перечень лиц, подлежащих геномной регистрации в обязательном порядке. Сейчас, согласно ст. 7, такой процедуре подлежат только осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы за совершение преступлений и подозреваемые в совершении преступлений, неустановленные лица, биологический материал которых изъят в ходе производства следственных действий, лица, подвергнутые административному аресту, близкие родственники лица, пропавшего без вести, а также неопознанные трупы.
По предложению Минобороны сдавать свой биоматериал будут теперь также контрактники, добровольцы, военнослужащие Росгвардии, служащие и работники органов, объединений, воинских частей и организаций Вооруженных сил РФ, а также других войск, воинских формирований и органов.
В тексте законопроекта уточняется, что речь идет о контрактниках – гражданах РФ и иностранных, – которые поступают на службу для участия в боевых действиях, выполнения задач в период мобилизации, в условиях чрезвычайного или военного положения, военного времени, вооруженных конфликтов, а также для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности. Кроме того, норма будет распространяться на контрактников, которые участвуют в операциях под руководством, например, воинских подразделений федеральной противопожарной службы, а также на создаваемые на военное время специальные формирования Службы внешней разведки (СВР), органов военной прокуратуры.
Заниматься сбором ДНК будут подразделения органов внутренних дел, уточняется в пояснительной записке к законопроекту. Сам же порядок проведения сбора биоматериала у военнослужащих определит правительство, говорится там же. В случае принятия законопроекта он вступит в силу спустя 90 дней – такой срок обусловлен необходимостью подготовки подзаконных актов, которые определят порядок проведения геномной регистрации военных. Полученный материал будет храниться до достижения военнослужащим 70 лет (это предельный возраст граждан, пребывающих в запасе) или до установления факта его смерти. Законопроект должен повысить «социальную защиту» членов семей военнослужащих, подчеркивается в пояснительной записке к нему.
Законопроект Минобороны поможет в том числе в поиске пропавших без вести военнослужащих, говорит руководитель «Комитета семей воинов Отечества» Юлия Белехова (она на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека с участием Путина 10 декабря 2024 г. высказала ему идею о необходимости сдачи ДНК-материалов контрактниками). «Порой останки таковы, что по внешним признакам невозможно определить, кто этот военнослужащий. [Геномная регистрация] абсолютно упрощает поиск, семья имеет право знать», – подчеркнула она. Кроме того, это снизит «эмоциональную и физическую» нагрузку на родственников военнослужащего: например, семья не должна будет тратить свое время и эмоциональные ресурсы на сдачу и транспортировку ДНК. «Если бы была эта база [с генетической информацией], мы бы многих уже давно идентифицировали», – заключила Белехова.
Обязательная геномная регистрация действительно должна «значительно» ускорить и упростить идентификацию военнослужащих в случае гибели или получения каких-то ранений, из-за которых не получается быстро опознать человека, соглашается военный эксперт Юрий Лямин.
В условиях интенсивных боевых действий, когда идентификация традиционными методами затруднена, геномная регистрация может стать незаменимым инструментом, считает член рабочей группы по вопросам спецоперации, депутат Госдумы от «Справедливой России» Яна Лантратова. «Но необходимо четко понимать, что геномная регистрация – это процедура, связанная с обработкой персональных данных, включая биометрические данные. Поэтому необходимо соблюдать строжайшие меры безопасности и [предоставлять] гарантии конфиденциальности. Важно исключить любые возможности нецелевого использования этой информации и обеспечить ее защиту от утечек. В этом контексте законопроект должен содержать максимально подробные и конкретные механизмы защиты данных, а также механизмы ответственности за их нарушение», – сказала она «Ведомостям».