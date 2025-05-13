Минобороны разработало проект об обязательном сборе ДНК у военнослужащих

Законопроект Минобороны поможет в том числе в поиске пропавших без вести военнослужащих, говорит руководитель «Комитета семей воинов Отечества» Юлия Белехова (она на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека с участием Путина 10 декабря 2024 г. высказала ему идею о необходимости сдачи ДНК-материалов контрактниками). «Порой останки таковы, что по внешним признакам невозможно определить, кто этот военнослужащий. [Геномная регистрация] абсолютно упрощает поиск, семья имеет право знать», – подчеркнула она. Кроме того, это снизит «эмоциональную и физическую» нагрузку на родственников военнослужащего: например, семья не должна будет тратить свое время и эмоциональные ресурсы на сдачу и транспортировку ДНК. «Если бы была эта база [с генетической информацией], мы бы многих уже давно идентифицировали», – заключила Белехова.