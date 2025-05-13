Россия заявила о нелегитимности трибунала с Украиной по Керченскому инциденту

Россия заявила о нелегитимности трибунала с Украиной по Керченскому инцидентуМосква и Киев с 2019 года не могут договориться о кандидатурах арбитров
Россия расценивает как нелегитимный текущий состав трибунала по спору с Украиной вокруг Керченского инцидента 2018 г., заявил «Ведомостям» представитель Москвы в арбитраже – партнер коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры» Кирилл Удовиченко. Арбитры не имеют полномочий выносить какие-либо решения, подчеркнул он.
Позиция Москвы прозвучала после безуспешной попытки отвода арбитра Джеймса Катеки, которого по просьбе Украины назначил президент Международного трибунала по морскому праву (МТМП), следует из материалов дела, с которыми ознакомились «Ведомости».