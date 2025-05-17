Эксперты оценили участников и ход первых за три года переговоров по Украине

Сейчас ожидать от переговоров крупных конкретных результатов без предварительной сверки позиций было бы странно и наивно – стороны слишком давно «не были друг с другом». Представители России и Украины именно провели «сверку» – узнали позиции друг друга детальнее, но окончательное урегулирование украинского конфликта может занять не один месяц. На сегодняшний день пока нет серьезных предпосылок для завершения конфликта, но для установления перемирия уровень может быть любой, необязательно министерский или президентский, если главы государств так уполномочат свои делегации. Кроме того, российскому руководству для результативных переговоров следует перед их проведением определиться, легитимен ли для них сам президент Украины Владимир Зеленский.