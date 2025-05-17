Эксперты оценили участников и ход первых за три года переговоров по Украине

Эксперты оценили участников и ход первых за три года переговоров по УкраинеВстреча может указывать на цели сторон и частично объяснять промежуточные результаты
Вечером 16 мая в стамбульской резиденции Долмабахче прошли двухчасовые переговоры России и Украины. Российскую делегацию возглавлял помощник президента России Владимир Мединский с командой в рангах заместителей дипломатических и военных ведомств. Главным в украинской команде был министр обороны Рустем Умеров с аналогичными по рангу участниками. Москва и Киев договорились подготовить и произвести крупнейший с начала боевых действий в феврале 2022 г. обмен пленными 1000 на 1000 и, без указания сроков, – обменяться своим видением планов возможного прекращения огня.
Посредником в переговорах выступила турецкая сторона в ранге председательствовавшего на встрече министра иностранных дел страны Хакана Фидана. Он, подытоживая встречу, заявил, что представители России и Украины достигли принципиального согласия насчет новой встречи. Наблюдателями, не присутствовавшими на прямых российско-украинских переговорах, были американцы. От США главным был госсекретарь Марко Рубио. Он контактировал и с Мединским, и с Умеровым. «Ведомости» попросили экспертов оценить ход переговоров и их участников.
Старший научный сотрудник ИСКРАН Павел Кошкин:
Президент США Дональд Трамп выбрал директора внешнеполитического планирования госдепартамента Майкла Энтона в качестве одного из активных переговорщиков неслучайно и в соответствии с протоколом. По уровню вполне выступает отличным противовесом помощнику президента России Мединскому. Главное, что Энтон является не только компетентным специалистом (за его плечами – четырехлетний опыт работы в аппарате СНБ при Джордже Буше-младшем), но и убежденным трампистом, способным без искажений транслировать приоритеты президента США.
То, что с Украиной общались преимущественно госсекретарь Рубио и спецпосланник Трампа Кит Келлог, логично: они симпатизируют Киеву и настаивают на диалоге с Россией с позиции силы и максимального давления. Вместе с тем бросается в глаза недостаточное участие другого спецпосланника Трампа – коммуницирующего с Россией Стива Уиткоффа – в переговорах. Как будто он ушел на второй план или в кулуары. Возможно, это объясняется недавней медийной кампанией против него: несколько крупных американских СМИ, включая The Atlantic, пытаются представить спецпосланника дилетантом, которого Путин якобы «водит за нос». Не исключено, что Трамп просто подался медийному и, быть может, внутреннему давлению в своей администрации.
Завсектором Украины Института стран СНГ Иван Скориков:
До переговоров состав делегации Украины в Турции был статусно выше. Изначально в ней были представлены руководители украинских министерств и ведомств, но по итогу после объявления членов российской делегации состав был скорректирован в пользу заместителей, которых «вызвали со скамьи запасных». Ранее, отмечает эксперт, в украинскую делегацию входили министр иностранных дел Андрей Сибига и руководитель СБУ Василий Малюк, а также руководитель офиса президента Андрей Ермак. Теперь же в ней состоят представитель дипведомства и заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и зампред СБУ, представитель силовиков Александр Поклад.
Состав российской делегации символичен по двум критериям. Она представлена лицами, участвовавшими в переговорах в 2022 г., например, Мединским и Фоминым. Так образом Путин дает понять, что рассматривает текущие переговоры как продолжение формата трехлетней давности. С другой стороны, в делегации состоят люди, с которыми связывают новые условия украинского конфликта: заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, а от армии России – начальник Главного управления Генштаба вооруженных сил адмирал Игорь Костюков.
Руководитель Центра изучения современной Турции, старший научный сотрудник ИВ РАН Амур Гаджиев:
Во-первых, переговоры продолжаются там, где были приостановлены, что выгодно для российского руководства. Во-вторых, Турция –черноморская страна в непосредственной близости от театра военных действий и испытывающая на себе сложности, к которым приводит нестабильная ситуация. В-третьих, у Анкары рабочие отношения и с Москвой, и с Киевом: несмотря на колоссальное давление, Турция не присоединилась к антироссийским санкциям и соблюдала конвенцию Монтрё, не пропуская через черноморские проливы военные корабли стран НАТО.
Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский:
Сейчас ожидать от переговоров крупных конкретных результатов без предварительной сверки позиций было бы странно и наивно – стороны слишком давно «не были друг с другом». Представители России и Украины именно провели «сверку» – узнали позиции друг друга детальнее, но окончательное урегулирование украинского конфликта может занять не один месяц. На сегодняшний день пока нет серьезных предпосылок для завершения конфликта, но для установления перемирия уровень может быть любой, необязательно министерский или президентский, если главы государств так уполномочат свои делегации. Кроме того, российскому руководству для результативных переговоров следует перед их проведением определиться, легитимен ли для них сам президент Украины Владимир Зеленский.