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Глава Минприроды рассказал Путину об адаптации лесов к изменениям климата

На совещании также обсуждались меры по снижению выбросов и работа с коммунальными отходами
Инна Шульгина
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

В 2025 г. впервые введена отчетность по выполнению лесных адаптационных планов, разрабатываемых с учетом климатических изменений, сообщил глава ведомства Александр Козлов президенту РФ Владимиру Путину на встрече в Кремле.

Министр напомнил, что ранее президент давал такое поручение Минэкономики: там ведется сбор адаптационных планов по всем видам отрасли с учетом изменений климатической повестки. Козлов отметил наблюдаемые климатические изменения, включая изменения водного режима и ускорение процессов опустынивания. Прошлогодний летний сезон вошел в пятерку самых жарких за последние 45 лет, а в сентябре в европейской части страны были зафиксированы температурные рекорды.

Особое внимание Козлов уделил изменениям породного состава лесов. В Северо-Западном округе в связи с потеплением климата традиционные хвойные породы замещаются лиственными. В Северо-Кавказском округе под угрозой оказались бук и граб, а в Южном – сосна и дуб. Эти изменения крайне важны для отрасли лесозаготовки, поскольку разные породы деревьев предполагают различное промышленное применение.

Обсуждались также вопросы противопожарной безопасности. Было отмечено расширение зон возгораний в северных регионах, включая Якутию, где ранее пожары не фиксировались. Для мониторинга ситуации используются данные спутникового наблюдения.

В рамках нацпроекта «Экология» основное внимание сосредоточено на трех направлениях: обращение с твердыми коммунальными отходами, снижение вредных выбросов в атмосферу и строительство очистных сооружений. По обращению с отходами достигнуты определенные успехи: 55% отходов направляется на обработку, 14% – на утилизацию. При этом полигонное захоронение сократилось на 17%. Однако для достижения целей, поставленных до 2030 г., требуется создание дополнительных 400 объектов для комплексного обращения с отходами. По словам Козлова, на эти цели необходим почти 1 трлн руб. из бюджетных и внебюджетных источников. Часть финансирования уже есть.

В рамках проекта «Чистый воздух» ведется работа с 41 городом. Особое внимание уделяется верификации данных о выбросах предприятий, так как первоначальные показатели 2017 г. оказались заниженными. Составляются комплексные планы мероприятий по снижению загрязнения для городов-участников проекта.

Отдельно обсуждался вопрос строительства очистных сооружений. Из 126 построенных объектов только 20 соответствуют установленным нормативам. По 19 объектам, строительство которых не завершено в срок, разработаны дорожные карты.

Президент подчеркнул важность последовательной работы в сфере экологии и необходимость дисциплины со стороны промышленных предприятий.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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