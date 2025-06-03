Глава Минприроды рассказал Путину об адаптации лесов к изменениям климата

В рамках нацпроекта «Экология» основное внимание сосредоточено на трех направлениях: обращение с твердыми коммунальными отходами, снижение вредных выбросов в атмосферу и строительство очистных сооружений. По обращению с отходами достигнуты определенные успехи: 55% отходов направляется на обработку, 14% – на утилизацию. При этом полигонное захоронение сократилось на 17%. Однако для достижения целей, поставленных до 2030 г., требуется создание дополнительных 400 объектов для комплексного обращения с отходами. По словам Козлова, на эти цели необходим почти 1 трлн руб. из бюджетных и внебюджетных источников. Часть финансирования уже есть.