Глава Минприроды рассказал Путину об адаптации лесов к изменениям климата

Глава Минприроды рассказал Путину об адаптации лесов к изменениям климатаНа совещании также обсуждались меры по снижению выбросов и работа с коммунальными отходами
В 2025 г. впервые введена отчетность по выполнению лесных адаптационных планов, разрабатываемых с учетом климатических изменений, сообщил глава ведомства Александр Козлов президенту РФ Владимиру Путину на встрече в Кремле.
Министр напомнил, что ранее президент давал такое поручение Минэкономики: там ведется сбор адаптационных планов по всем видам отрасли с учетом изменений климатической повестки. Козлов отметил наблюдаемые климатические изменения, включая изменения водного режима и ускорение процессов опустынивания. Прошлогодний летний сезон вошел в пятерку самых жарких за последние 45 лет, а в сентябре в европейской части страны были зафиксированы температурные рекорды.
Особое внимание Козлов уделил изменениям породного состава лесов. В Северо-Западном округе в связи с потеплением климата традиционные хвойные породы замещаются лиственными. В Северо-Кавказском округе под угрозой оказались бук и граб, а в Южном – сосна и дуб. Эти изменения крайне важны для отрасли лесозаготовки, поскольку разные породы деревьев предполагают различное промышленное применение.
Обсуждались также вопросы противопожарной безопасности. Было отмечено расширение зон возгораний в северных регионах, включая Якутию, где ранее пожары не фиксировались. Для мониторинга ситуации используются данные спутникового наблюдения.
В рамках нацпроекта «Экология» основное внимание сосредоточено на трех направлениях: обращение с твердыми коммунальными отходами, снижение вредных выбросов в атмосферу и строительство очистных сооружений. По обращению с отходами достигнуты определенные успехи: 55% отходов направляется на обработку, 14% – на утилизацию. При этом полигонное захоронение сократилось на 17%. Однако для достижения целей, поставленных до 2030 г., требуется создание дополнительных 400 объектов для комплексного обращения с отходами. По словам Козлова, на эти цели необходим почти 1 трлн руб. из бюджетных и внебюджетных источников. Часть финансирования уже есть.
В рамках проекта «Чистый воздух» ведется работа с 41 городом. Особое внимание уделяется верификации данных о выбросах предприятий, так как первоначальные показатели 2017 г. оказались заниженными. Составляются комплексные планы мероприятий по снижению загрязнения для городов-участников проекта.
Отдельно обсуждался вопрос строительства очистных сооружений. Из 126 построенных объектов только 20 соответствуют установленным нормативам. По 19 объектам, строительство которых не завершено в срок, разработаны дорожные карты.
Президент подчеркнул важность последовательной работы в сфере экологии и необходимость дисциплины со стороны промышленных предприятий.