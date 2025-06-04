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КПРФ сделает акцент на выборах в пяти регионах

Среди них – Иркутская и Свердловская области
Юлия Малева
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Приоритетными регионами на предстоящем едином дне голосования (ЕДГ) 14 сентября для КПРФ станут те, где ожидаются выборы всех уровней. Это Республика Коми, Костромская и Калужская области. Помимо руководителей субъектов РФ, там выбирают депутатов заксобраний и административных центров.

Выборы губернаторов в Иркутской и Свердловской областях будут в особом фокусе: там будут баллотироваться экс-губернатор (ныне депутат Госдумы) Сергей Левченко и вице-спикер заксобрания Свердловской области Александр Ивачев. Об этом рассказал на общероссийском партийном собрании первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

«Мы провели все решения, связанные с организационной кадровой поддержкой, – доложил он партийцам. – Определены кандидаты, и понимаем, что все избирательные кампании важны, но, конечно, есть регионы, внимание к которым особенно важно». Афонин обратил внимание, что КПРФ будет уделять внимание кандидатам, которые были в зоне спецоперации.

В Калужской области на пост главы региона будет баллотироваться первый секретарь обкома Николай Яшкин, сказал «Ведомостям» Афонин. В Коми в главы республики планирует выдвигаться депутат Госдумы коммунист Олег Михайлов. Кого КПРФ выдвинет в губернаторы в Костромской области, партия еще обсуждает, сказал Афонин.

Вообще КПРФ планирует выдвинуть кандидатов в губернаторы во всех регионах, где пройдут прямые губернаторские выборы, говорил он ранее «Ведомостям». Остальные партии также определяются с расстановкой акцентов (см. врез).

Другие приоритеты

«Единая Россия» будет уделять «отдельное внимание» выборам с высоким уровнем конкуренции: Томск (выборы в городскую думу), Республика Коми (все уровни выборов), Новосибирская область (депутаты заксобрания, административного центра), массовая муниципальная кампания в Республике Хакасии, сообщил представитель пресс-службы партии: «Мы не можем поставить в приоритет только крупные выборы, как наши оппоненты». В ЛДПР не ответили на запрос, но 19 декабря 2024 г. лидер ЛДПР Леонид Слуцкий говорил «Ведомостям», что для партии нет «первоочередных» регионов.

«Справедливая Россия» рассчитывает, что представительство партии будет увеличено в заксобраниях в Калужской, Новосибирской и Челябинской областях, поскольку там у партии «особенно сильные региональные лидеры», сообщили «Ведомостям» в пресс-службе. В Новосибирске и Челябинске партию возглавляют депутаты Госдумы Александр Аксененко и Валерий Гартунг, а в Калужской области – депутат заксобрания Надежда Ефремова. Также «Справедливая Россия» рассчитывает на получение мандата в Белгородской облдуме. «Новые люди» формируют список регионов, говорил ранее «Ведомостям» представитель пресс-службы партии.

Наиболее конкурентные кампании ожидаются в Иркутской области, в Коми, Ростовской области, в Пермском крае – это регионы, где наиболее сильны межэлитные противоречия, говорит политолог Илья Гращенков. «Понятно, что у КПРФ (как и у других партий, кроме «Единой России») сейчас мало шансов выиграть губернаторские выборы. Но губернаторскую кампанию можно использовать при условии сшивки кампаний разных уровней – для усиления кампаний в региональные парламенты, городские и муниципальные думы за счет общей повестки, проблематики», – говорит политолог Дмитрий Еловский.

Возможно, есть расчет и на то, что занятые победой губернатора его команды станут меньше вкладывать сил в выборы на «нижних» этажах, рассуждает Еловский. При этом ставки на этот ЕДГ «крайне высоки», поскольку от их итогов зависит то, в какой конфигурации подойдут партии к выборам в Госдуму 2026 г., заключил политолог.

Но, как напоминает политолог Александр Кынев, само по себе выдвижение не гарантирует участия в выборах. По его мнению, муниципальный фильтр могут не пройти коммунисты Левченко и Михайлов в Иркутской области и Республике Коми соответственно. Последний не прошел регистрацию на предыдущих выборах в 2020 г., не сумев набрать необходимого количества подписей муниципальных депутатов.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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