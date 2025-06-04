КПРФ сделает акцент на выборах в пяти регионах

«Единая Россия» будет уделять «отдельное внимание» выборам с высоким уровнем конкуренции: Томск (выборы в городскую думу), Республика Коми (все уровни выборов), Новосибирская область (депутаты заксобрания, административного центра), массовая муниципальная кампания в Республике Хакасии, сообщил представитель пресс-службы партии: «Мы не можем поставить в приоритет только крупные выборы, как наши оппоненты». В ЛДПР не ответили на запрос, но 19 декабря 2024 г. лидер ЛДПР Леонид Слуцкий говорил «Ведомостям», что для партии нет «первоочередных» регионов.

«Справедливая Россия» рассчитывает, что представительство партии будет увеличено в заксобраниях в Калужской, Новосибирской и Челябинской областях, поскольку там у партии «особенно сильные региональные лидеры», сообщили «Ведомостям» в пресс-службе. В Новосибирске и Челябинске партию возглавляют депутаты Госдумы Александр Аксененко и Валерий Гартунг, а в Калужской области – депутат заксобрания Надежда Ефремова. Также «Справедливая Россия» рассчитывает на получение мандата в Белгородской облдуме. «Новые люди» формируют список регионов, говорил ранее «Ведомостям» представитель пресс-службы партии.