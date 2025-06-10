Глава Забайкальского края уволил правительство после критики генпрокурора

Глава Забайкальского края уволил правительство после критики генпрокурораАлександру Осипову дали возможность самому запустить антикризисное управление, отмечают эксперты
Губернатор Забайкалья Александр Осипов отправил правительство региона в отставку. Он подчеркнул, что сделал это «по итогам визита» генпрокурора РФ Игоря Краснова. «В ближайшее время каждый член правительства края должен представить результаты своей работы, оперативно решить проблемы граждан, которые поступили генпрокурору», – сообщил Осипов в своем Telegram-канале. По его словам, чиновники понесут «персональную ответственность» за «попустительское отношение» к своим обязанностям.
Генпрокурор и сотрудники его аппарата посетили Читу 6 июня («Ведомости» подробно писали об этом). На личном приеме жители края просили Краснова решить проблемы с переселением из аварийного жилья, доступностью медицинской помощи и господдержкой участникам специальной военной операции, в частности, с восстановлением единовременной выплаты членам семей погибших.
Генпрокурор назвал такую помощь «первоначальной задачей государства». «В этом смысле мне не понять отмену ранее действовавшей помощи, считаю это проявлением формализма и бездушием», – заявил Краснов. Кроме того, местные жители жаловались на плохую уборку мусора в Чите, состояние дорог и качество услуг ЖКХ, несколько человек обратили внимание генпрокурора на низкое качество работы органов следствия.
В крае будет создана межведомственная кадровая комиссия, заявил Осипов. Совместно с прокуратурой региона он намерен оценить руководителей в части «соответствия занимаемым должностям».
Очевидно, что у правоохранительных органов накопился действительно большой объем претензий к работе исполнительной власти Забайкалья, говорит руководитель аналитического департамента «Минченко консалтинга» Кирилл Петров. «Для губернатора Осипова в этой наболевшей ситуации хорошим знаком является тот факт, что ему дали возможность лично начать чрезвычайный антикризис, где отставка правительства – первый шаг», – считает эксперт.
Шаги, подобные отставке правительства Забайкалья, – это попытка разрядить негатив, отмечает политолог Виталий Иванов. «Иногда получается. Иногда – нет», – сказал он «Ведомостям».
Осипов был назначен врио губернатора Забайкальского края в октябре 2018 г., сменив Наталью Жданову. В 2019 г. он пошел на выборы как самовыдвиженец и победил с результатом 89,61% голосов. В следующую кампанию 2024 г. Осипов вновь баллотировался самовыдвиженцем и переизбрался, получив 82,27%. До губернаторства с 2013 по 2018 г. он был первым заместителем министра по развитию Дальнего Востока. С 2023 г. находится под санкциями США и Украины.
Политолог Александр Кынев называет отставку правительства Забайкалья «пиар-историей», так как, по его словам, в региональной практике нет понятия коллективной ответственности. «Губернатор может индивидуально уволить любого чиновника, к которому есть претензии. Нет с этим проблем от слова совсем», – говорит он. По мнению Кынева, перевод на какой-то период всех членов кабмина в статус и. о. «ничего не меняет».
«Скорее всего, большинство будут переназначены на свои посты, но кто-то и уйдет», – прогнозирует эксперт. В целом, по его словам, в Забайкалье существует давняя проблема текучести кадров: «Или стиль работы [губернатора] такой, или маленькие зарплаты: тут и не заработаешь, и успеха не добьешься». «Поэтому отставка правительства – это больше публичный жест», – заключил Кынев.
В подготовке статьи принимала участие Юлия Малева