Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Глава Забайкальского края уволил правительство после критики генпрокурора

Александру Осипову дали возможность самому запустить антикризисное управление, отмечают эксперты
Александр Тихонов
Евгений Мездриков
Андрей Гордеев / Ведомост
Андрей Гордеев / Ведомост

Губернатор Забайкалья Александр Осипов отправил правительство региона в отставку. Он подчеркнул, что сделал это «по итогам визита» генпрокурора РФ Игоря Краснова. «В ближайшее время каждый член правительства края должен представить результаты своей работы, оперативно решить проблемы граждан, которые поступили генпрокурору», – сообщил Осипов в своем Telegram-канале. По его словам, чиновники понесут «персональную ответственность» за «попустительское отношение» к своим обязанностям.

Генпрокурор и сотрудники его аппарата посетили Читу 6 июня («Ведомости» подробно писали об этом). На личном приеме жители края просили Краснова решить проблемы с переселением из аварийного жилья, доступностью медицинской помощи и господдержкой участникам специальной военной операции, в частности, с восстановлением единовременной выплаты членам семей погибших.

Генпрокурор назвал такую помощь «первоначальной задачей государства». «В этом смысле мне не понять отмену ранее действовавшей помощи, считаю это проявлением формализма и бездушием», – заявил Краснов. Кроме того, местные жители жаловались на плохую уборку мусора в Чите, состояние дорог и качество услуг ЖКХ, несколько человек обратили внимание генпрокурора на низкое качество работы органов следствия.

В крае будет создана межведомственная кадровая комиссия, заявил Осипов. Совместно с прокуратурой региона он намерен оценить руководителей в части «соответствия занимаемым должностям».

Очевидно, что у правоохранительных органов накопился действительно большой объем претензий к работе исполнительной власти Забайкалья, говорит руководитель аналитического департамента «Минченко консалтинга» Кирилл Петров. «Для губернатора Осипова в этой наболевшей ситуации хорошим знаком является тот факт, что ему дали возможность лично начать чрезвычайный антикризис, где отставка правительства – первый шаг», – считает эксперт.

Шаги, подобные отставке правительства Забайкалья, – это попытка разрядить негатив, отмечает политолог Виталий Иванов. «Иногда получается. Иногда – нет», – сказал он «Ведомостям».

Осипов был назначен врио губернатора Забайкальского края в октябре 2018 г., сменив Наталью Жданову. В 2019 г. он пошел на выборы как самовыдвиженец и победил с результатом 89,61% голосов. В следующую кампанию 2024 г. Осипов вновь баллотировался самовыдвиженцем и переизбрался, получив 82,27%. До губернаторства с 2013 по 2018 г. он был первым заместителем министра по развитию Дальнего Востока. С 2023 г. находится под санкциями США и Украины.

Политолог Александр Кынев называет отставку правительства Забайкалья «пиар-историей», так как, по его словам, в региональной практике нет понятия коллективной ответственности. «Губернатор может индивидуально уволить любого чиновника, к которому есть претензии. Нет с этим проблем от слова совсем», – говорит он. По мнению Кынева, перевод на какой-то период всех членов кабмина в статус и. о. «ничего не меняет».

«Скорее всего, большинство будут переназначены на свои посты, но кто-то и уйдет», – прогнозирует эксперт. В целом, по его словам, в Забайкалье существует давняя проблема текучести кадров: «Или стиль работы [губернатора] такой, или маленькие зарплаты: тут и не заработаешь, и успеха не добьешься». «Поэтому отставка правительства – это больше публичный жест», – заключил Кынев.

В подготовке статьи принимала участие Юлия Малева

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных