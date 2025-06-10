Глава Забайкальского края уволил правительство после критики генпрокурора

Осипов был назначен врио губернатора Забайкальского края в октябре 2018 г., сменив Наталью Жданову. В 2019 г. он пошел на выборы как самовыдвиженец и победил с результатом 89,61% голосов. В следующую кампанию 2024 г. Осипов вновь баллотировался самовыдвиженцем и переизбрался, получив 82,27%. До губернаторства с 2013 по 2018 г. он был первым заместителем министра по развитию Дальнего Востока. С 2023 г. находится под санкциями США и Украины.