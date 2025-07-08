США в последний год Джо Байдена у власти выдали рекордное число гринкарт

Например, замечает Латынцева, по программе инвествиз EB-5, которые нынешняя администрация Дональда Трампа грозит свернуть, в 2024 г. выдано рекордное количество гринкарт, а также заметно сократилась очередь на их получение. «В то же время уже в 2025 г. мы наблюдаем снижение темпов обработки заявок в EB-5, что, вероятно, приведет к увеличению сроков ожидания, хотя спрос на программу продолжает расти», – говорит она. Объявленная Трампом программа Trump Card (или Gold Card), которая может давать преимущества постоянного проживания в США за инвестиции от $5 млн, так и не заработала. Официальной процедуры ее правового оформления не существует, как нет и сроков запуска. Пока можно лишь оставить заявку в листе ожидания на сайте.