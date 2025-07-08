США в последний год Джо Байдена у власти выдали рекордное число гринкарт

США в последний год Джо Байдена у власти выдали рекордное число гринкартТакой раздачи не было с 1991 года
По данным министерства внутренней безопасности США (DHS), в 2024 финансовом году (окончился 30 сентября 2024 г.) было выдано 1 356 760 гринкарт (документ, подтверждающий статус резидента, аналог постоянного вида на жительство). Это наивысший показатель с 1991 г., когда в рамках массовой легализации по закону IRCA статус постоянного жителя получило более 1,8 млн человек. Об этом говорят расчеты иммиграционной компании Second Wind на основе данных ведомств США, которые есть у «Ведомостей».
Как следует из данных DHS, прирост по сравнению с 2023 финансовым годом составил более 15%: тогда было выдано 1 173 640 гринкарт.
Россияне в 2024 финансовом году получили 11 740 гринкарт. Для сравнения: в 2023 финансовом году этот показатель составил 12 790, став рекордным с 2016 г. А в 2022 г. россияне получили 9811 гринкарт. В целом последние два года число удовлетворенных заявок стабильно высокое, несмотря на трудности с выдачей виз. Россияне при этом остаются лидерами среди получателей гринкарт на постсоветском пространстве в абсолютных цифрах. Украинцы в 2024 финансовом году получили ровно 9000 (11 200 в 2023 г.), оставшись на втором месте после россиян по этому показателю.
Рекордное количество гринкарт стало результатом сразу нескольких факторов, отмечает коммерческий директор компании Second Wind Варвара Латынцева. С одной стороны, это продолжение устойчивого интереса к США со стороны иммигрантов в течение последнего десятилетия. С другой – влияние политики администрации президента Джо Байдена, при которой многие процессы стали работать эффективнее.
Например, замечает Латынцева, по программе инвествиз EB-5, которые нынешняя администрация Дональда Трампа грозит свернуть, в 2024 г. выдано рекордное количество гринкарт, а также заметно сократилась очередь на их получение. «В то же время уже в 2025 г. мы наблюдаем снижение темпов обработки заявок в EB-5, что, вероятно, приведет к увеличению сроков ожидания, хотя спрос на программу продолжает расти», – говорит она. Объявленная Трампом программа Trump Card (или Gold Card), которая может давать преимущества постоянного проживания в США за инвестиции от $5 млн, так и не заработала. Официальной процедуры ее правового оформления не существует, как нет и сроков запуска. Пока можно лишь оставить заявку в листе ожидания на сайте.
Отчасти результаты по гринкартам в 2024 финансовом году можно объяснить целенаправленными мерами ушедшего президента Байдена, благожелательно настроенного к иммигрантам, добавляет старший научный сотрудник ИСКРАН Павел Кошкин. По его словам, Байден действительно накануне окончания своего единственного президентского срока решил «постелить соломку» на случай возвращения Трампа в Белый дом.
«Как видно из статистики, при президенте-демократе больше гринкарт выдавали латиноамериканцам, имеющим родственников в США. Возможно, действительно из гуманитарных соображений: цель – купировать риски разлучения семей при массовых депортациях, которыми грозил Трамп», – полагает Кошкин.
При Трампе, кроме показательных облав и депортаций мигрантов, были введены ограничения в отношении ряда стран: для 12 государств (включая Иран, Судан, Йемен, Сомали) введен полный запрет на въезд по всем категориям виз, включая инвестиционные. Для семи стран (в том числе Кубы, Туркменистана и Венесуэлы) действуют частичные ограничения на туристические и студенческие визы. При этом Россия под запреты и ограничения не попала. Кроме того, в 2025 г. США усиливают контроль при оформлении виз категорий F (студенческая), M (учебная) и J (по обмену). Консульским сотрудникам предписано анализировать онлайн-активность заявителей: закрытые или анонимные аккаунты в социальных сетях могут быть расценены как попытка скрыть взгляды или намерения. Официальная цель новых правил – выявление потенциальных угроз, включая экстремистские или антисемитские взгляды, враждебное отношение к американским институтам, поддержку насилия или терроризма. Нововведения касаются как первичных заявлений, так и повторных подач.
«Администрация Трампа делает акцент на борьбе с нелегальной миграцией, но побочным эффектом становятся сложности и для тех, кто пытается иммигрировать легально или просто получить визу. Мы уже наблюдаем сокращения штата консульств, отмену гуманитарных программ и усиление проверок, что может привести к дополнительным задержкам даже в стандартных ситуациях», – говорит Латынцева.
По мнению Кошкина, риски будущих ограничений с приходом Трампа могли учитывать и сами соискатели гринкарт, подавшие больше заявок в силу ожиданий его победы, чтобы «попасть в последний вагон». Вместе с тем, продолжает эксперт, не стоит забывать и про того, что демократы активно готовились к второму президентству Трампа и принимали соответствующие меры: при Байдене не только выдавали больше гринкарт, но и сумели назначить 235 окружных судей для будущего противодействия республиканцу. Эксперт замечает, что это больше, чем назначил Трамп за свой первый срок (у того было 234).
«Не исключено, что по этой причине демократы были заинтересованы в продлении полномочий главы Федерального резерва Джерома Пауэлла. То есть подготовка к сопротивлению была обстоятельная, на всех уровнях и по разным направлениям», – заключил Кошкин.