Партии осваивают мемы и нейросети для мобилизации молодежи

Но больше всего молодых людей вовлечено в партийную вертикаль «Единой России» (ЕР) – порядка 500 000 сторонников, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы партии. Среди членов партии насчитывается около 200 000 человек в возрасте от 18 до 35 лет (примерно 8% от общего числа). «Конечно, мы бы хотели, чтобы эта цифра была выше, но молодые люди меньше интересуются политикой, чем люди старшего возраста. Для сравнения: людей в возрасте от 41 до 45 лет уже более 330 000», – добавили в партии. Несмотря на это, возросло число молодых кандидатов, которые хотят попробовать себя в политике (например, среди победителей предварительного голосования в 2024 г. было 15% молодых людей, а в 2025 г. – чуть более 16%). «О росте числа молодых депутатов уместнее было бы говорить после завершения ЕДГ-2025, хотя объективно эта тенденция есть», – указал собеседник.