Партии осваивают мемы и нейросети для мобилизации молодежи

Партии осваивают мемы и нейросети для мобилизации молодежиКПРФ «оживляет» Ленина и Сталина, ЛДПР – Жириновского, а «Новым людям» поможет «слоняра»
Парламентская оппозиция осваивает молодежные тренды, мемы и нейросети, для того чтобы привлекать молодой электорат в свои ряды. Зачем и какие эдиты делают с основателем ЛДПР Владимиром Жириновским, что Карл Маркс считает «базой», от какой «прикормки дуреют» политики «Справедливой России» и какой «слоняра» у «Новых людей» – разбирались «Ведомости».
Молодые люди традиционно меньше интересуются политикой, чем представители старших поколений, – интерес к этой сфере просыпается ближе к 40 годам, когда появляется самостоятельность и необходимо начинать самому ориентироваться в жизни, говорит социолог Денис Волков. Поэтому нужны какие-то дополнительные способы вовлечения в политику молодого электората, который, как отмечает социолог, сегодня есть у всех партий, но чаще молодые люди голосуют за ЛДПР или «Новых людей». Причем за первых скорее голосуют молодые мужчины (и это уже давно так и не изменилось после смерти основателя партии Владимира Жириновского в 2022 г.), а за «Новых людей» – молодые женщины, указал социолог. При этом именно к политической карьере склонные единицы, это не массовое явление, подчеркнул Волков.
Для ЛДПР молодежь всегда была важной аудиторией, констатирует советник председателя партии, курирующий молодежное направление, Дмитрий Шатунов. Но если раньше акцент делался на молодых людях, которые хотели связать себя с политикой, то сейчас ЛДПР «развернулась» на более широкую аудиторию тех, кто может даже не интересоваться политической жизнью, указал он. Например, в партийную экосистему «молодежки ЛДПР» входит: «ЛДПР. Музыка» (для тех, «кто хочет записывать свои первые биты, выступать на наших мероприятиях и даже выпускать треки вместе с единомышленниками»), «ЛДПР. Стиль» (можно участвовать в фотосессиях, модных мероприятиях и коллаборациях, «настоящий креатив без скучного официоза») и «ЛДПР. Киберспорт».
В Telegram-канале «Молодежь ЛДПР» партийцы нашли способ донести понятным языком стратегические идеологемы партии. Например, антимигрантские заявления, которые председатель партии Леонид Слуцкий высказывает, как правило, с трибуны Госдумы, упаковываются в мемы. В период сдачи школьных экзаменов на канале опубликовали мем с популярным сейчас котиком «О как» и надписью: «Когда сдал ЕГЭ и хотел поступить на бюджет, но все места заняли мигранты-льготники, которые еле-еле говорят по-русски». В канале есть эдиты (короткие видеоролики со спецэффектами и музыкой) с покойным основателем партии Владимиром Жириновским, «ЛДПР-девочки» – активистки партии – в стиле персонажей аниме в теннисных юбках и коллаборации с рейв-исполнительницей Дед Блонд.
Для «Новых людей» (НЛ) молодежь – это основа и опора партии, которая составляет большую часть и избирателей, и сторонников, сказал «Ведомостям» член центрального совета НЛ, депутат Госдумы Ярослав Самылин. В депутатском корпусе также много тех, кому до 35 лет: сам Самылин, Ксения Горячева и Георгий Арапов.
«Молодежность» выражается не столько в форме и подаче, сколько в содержании инициатив: например, напоминает Самылин, партийцы выступают за разблокировку информационных ресурсов и соцсетей и за защиту женщин от домогательств. Кроме того, у НЛ есть проект для обучения молодых людей предпринимательству «Я в деле», проект о здоровом образе жизни «Стройная страна».
Но и от мемов самая молодая политическая сила не отказывается: к примеру, новость о законопроекте «Новых людей» о запрете на использование животных в цирке снабдили картинкой, на которой тигр отворачивается на словах «Выступать в цирке» и улыбается на фразе «Быть свободным». За основу взят мем с канадским рэпером Дрейком. Помимо прочего символом партии в преддверии длительного электорального цикла (региональные выборы 2025 г. и думские выборы 2026 г.) станет «слоняра» («наш слон/слоняра» – это комплиментарное выражение в отношении «своего» человека»). «Умный, смелый и свободный» Как мы с вами. Герой нового времени», – говорится в сообщении.
КПРФ также рассматривает молодежь как «абсолютно свою» аудиторию, на которую коммунисты и работают, сказал «Ведомостям» первый секретарь ЦК ЛКСМ, депутат Госдумы Владимир Исаков. При партии функционирует пионерское и комсомольское движение: на учете в комсомоле сегодня порядка 21 000 человек, еще около 20 000 сторонников, «они как кандидаты проходят у нас», в пионерии – более 150 000 детей, поделился Исаков.
Коммунисты прибегают к использованию искусственного интеллекта и нейросетей: например, с помощью этих технологий Владимир Ленин, Иосиф Сталин и Карл Маркс оживают и озвучивают свои тезисы доступным для молодежи языком, продолжает Исаков. Помимо прочего актив КПРФ активно осваивает соцсети, мессенджеры и «Тикток», а также участвует в различных челленджах, рассказал Исаков. «Мы стараемся совмещать современность и ту столетнюю теорию, которая нам была завещана», – подчеркнул коммунист.
Социальные сети ЛКСМ выдержаны в традиционном стиле КПРФ, но его региональные отделения менее формальны во взаимодействии с молодыми людьми. Например, московское отделение опубликовало видео из «Тиктока» с «КПРФ-куном» (молодой человек, нарисованный в аниме-стиле), который флиртует со зрителями такими формулировками: «Нравится, когда заводы и банки работают на государство, а не на воров. Но ты нравишься больше». Забайкальские комсомольцы разработали мерч, на котором изображен Ленин с подписью в стилистике KFC, вместо которой – «KGB». Эта же региональная ячейка обыграла взаимоотношения Маркса и Фридриха Энгельса, снабдив их фото надписью: «Love is: давать Марксу денюжку, чтобы он смог написать «Капитал», помогать ему в создании «Интернационала» и заниматься редактурой произведений Маркса». А совместный труд «Манифест коммунистической партии» сопровождается высказыванием Маркса: «Это не база, это целый генштаб!»
Для «Справедливой России» (СР) мемы и нейросети – это «простые рабочие инструменты», заявила «Ведомостям» председатель молодежного крыла партии Анастасия Павлюченкова. СР, продолжает она, «всегда дает возможность молодым [людям] развиваться и говорит с ними на одном языке». И лексическое взаимопонимание действительно прослеживается: например, призыв записаться в политшколу «Справедливой России» в Telegram-канале молодежного крыла сопровождался надписью: «Перспективные политики и эксперты дуреют с этого прикорма» (отсылка к сетевому мему, означает сильное наслаждение чем-то).
При этом у СР нет задачи «массово заманить молодежь» в свои ряды, она не является целевой аудиторией партии, указала Павлюченкова. «Наша задача в работе с молодежью состоит в том, чтобы создать команду людей, которые реально готовы брать ответственность, менять страну и идти в политику по призванию», – подчеркнула она. Сейчас в молодежном крыле СР, по словам Павлюченковой, сотни активистов в возрасте от 16 до 35 лет более чем в 70 регионах.
Но больше всего молодых людей вовлечено в партийную вертикаль «Единой России» (ЕР) – порядка 500 000 сторонников, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы партии. Среди членов партии насчитывается около 200 000 человек в возрасте от 18 до 35 лет (примерно 8% от общего числа). «Конечно, мы бы хотели, чтобы эта цифра была выше, но молодые люди меньше интересуются политикой, чем люди старшего возраста. Для сравнения: людей в возрасте от 41 до 45 лет уже более 330 000», – добавили в партии. Несмотря на это, возросло число молодых кандидатов, которые хотят попробовать себя в политике (например, среди победителей предварительного голосования в 2024 г. было 15% молодых людей, а в 2025 г. – чуть более 16%). «О росте числа молодых депутатов уместнее было бы говорить после завершения ЕДГ-2025, хотя объективно эта тенденция есть», – указал собеседник.
Кроме того, молодежь включена в работу института сторонников партии – это еще 130 000 человек – и в работу «Молодой гвардии» – дополнительно 190 000 человек различного возраста. «Молодежь поддерживает партию и активно участвует в нашей работе, но нам точно есть над чем работать в этом направлении. Молодежь привлекает действие, командный дух, отстаивание интересов страны», – объясняют в партии. Один из наиболее популярных форматов работы у единороссов в молодежной среде – квизы, указывается в ответе. «Молодежь – это будущее страны, поэтому фокус внимания никогда не уходит от молодежи и именно поэтому наши враги пытаются прицельно работать именно с ребятами», – уверены в ЕР.
Политика требует высокого уровня ответственности, которого у молодых нет и быть не может по определению, говорит политтехнолог Дмитрий Еловский. У молодежи другие приоритеты, поэтому заставить голосовать их можно только административными методами, считает он. «Мемы и тренды могут работать как фоновый инструмент для повышения узнаваемости политика и партии среди молодежи. Это приятно, но потом ее надо довести до участка, и тут голос получается чрезвычайно дорогим – слишком много требуется ресурсов», – указал политтехнолог. По его оценке, сильная «молодежка» сегодня у «Справедливой России» и «Единой России». Научились говорить на одном языке с молодым электоратом и «Новые люди», добавил он.
Но организаций, которые сегодня могли бы вывести на улицу в Москве (с учетом всей сети по стране) хотя бы 20 000 молодых людей, даже с использованием административных методов, сегодня нет, говорит политолог Александр Немцев. «И это проблема, такой формат [участия в политических партиях у молодежи] не востребован», – уверен он.
При этом политолог отметил работу с юными избирателями у ЛДПР – активность можно объяснить тем, что сейчас эту повестку курирует опытный экс-председатель Молодежного парламента при Госдуме Шатунов. Но деятельность либерал-демократов в отношении молодежи в основном деполитизирована, продолжает Немцев, что подтверждает обилие турниров по киберспорту или музыкальное продвижение сторонников партии. Такой же аполитичный подход и у других политических сил.-