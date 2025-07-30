Эксперты назвали самые интересные муниципальные кампании на осенних выборах

Выборы в думы Костромы и Сыктывкара (Республика Коми) являются наиболее проблемными для власти, считает глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. С ним согласен политолог Александр Кынев, который к числу потенциально сложных муниципальных кампаний добавляет выборы в думы Самары, Новосибирска и Томска. «В Новосибирске пять лет назад оппозиция показала максимальный успех», – вспоминает Кынев. Тогда в горсовет прошли представители коалиции «Новосибирск 2020» (признана Минюстом России иноагентом). Впоследствии все ставшие депутатами участники объединения также были признаны иноагентами и лишены мандатов. На этот раз большую ставку на Новосибирск делают «Новые люди», говорит Минченко. Партийный список на выборах в законодательное собрание Новосибирской области возглавил вице-спикер Госдумы, экс-кандидат в президенты России Владислав Даванков. «Также для «Новых людей», я думаю, очень важен Томск, где они в свое время получили один из лучших муниципальных результатов», – продолжает эксперт.