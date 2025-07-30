Эксперты назвали самые интересные муниципальные кампании на осенних выборах

Эксперты назвали самые интересные муниципальные кампании на осенних выборахСменится глава Костромы, проблемными для ЕР могут стать Сыктывкар, Томск и Новосибирск
В единый день голосования (ЕДГ-2025) 14 сентября в России пройдут свыше 5000 избирательных кампаний различного уровня. В отсутствие крупных федеральных выборов основное внимание обычно привлечено к выборам губернаторов (в этот раз 20 высших должностных лиц субъектов будет избрано на прямых выборах и один – депутатами заксобрания) и депутатов региональных парламентов (11 кампаний). На муниципальных выборах тем не менее зачастую ожидается не меньше, а то и больше интриг, тем более что, например, в большинстве субъектов, где избираются губернаторы, выборы пройдут по так называемому референдумному типу в отсутствие серьезных конкурентов у действующих глав регионов.
Занимающий пост председателя думы Костромы с 2005 г. Юрий Журин (с 2011 г. эта должность тождественна должности главы города) объявил, что решил не переизбираться в очередной созыв «в связи с переходом на другую работу». «Начинается новый этап в развитии муниципальной структуры. Мы входим в период изменений, которые направлены на обновление системы управления, ее адаптацию к современным вызовам и задачам. Но я искренне верю, что главный капитал нашего города – его жители – останется незыблемым фундаментом для дальнейшего развития», – говорится в обращении главы, опубликованном на сайте думы.
Решение Журина стало неожиданным: он участвовал в праймериз «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов в депутаты думы Костромы, и партия выдвинула его на выборы. В ГАС «Выборы» глава Костромы отмечен как «утративший статус выдвинутого кандидата». Это стандартная формулировка для тех кандидатов, которые не предоставили документы на регистрацию, говорит юрист Олег Захаров. «Ранее приходилось маркировать как отказ в регистрации в связи с отсутствием документов, но потом внесли корректировки в ГАСы, чтобы не портить статистику: такие кандидаты, которые вообще не представили документы, не получают отказ в регистрации, а утрачивают статус кандидата», – сказал он «Ведомостям».
Политолог Константин Калачев предполагает, что Журин снял свою кандидатуру под давлением администрации Костромской области. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу губернатора Сергея Ситникова и гордумы. Замглавы Костромы Галина Дулина также не стала баллотироваться в очередной созыв, но в отличие от Журина даже не участвовала в праймериз.
Выборы в думы Костромы и Сыктывкара (Республика Коми) являются наиболее проблемными для власти, считает глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. С ним согласен политолог Александр Кынев, который к числу потенциально сложных муниципальных кампаний добавляет выборы в думы Самары, Новосибирска и Томска. «В Новосибирске пять лет назад оппозиция показала максимальный успех», – вспоминает Кынев. Тогда в горсовет прошли представители коалиции «Новосибирск 2020» (признана Минюстом России иноагентом). Впоследствии все ставшие депутатами участники объединения также были признаны иноагентами и лишены мандатов. На этот раз большую ставку на Новосибирск делают «Новые люди», говорит Минченко. Партийный список на выборах в законодательное собрание Новосибирской области возглавил вице-спикер Госдумы, экс-кандидат в президенты России Владислав Даванков. «Также для «Новых людей», я думаю, очень важен Томск, где они в свое время получили один из лучших муниципальных результатов», – продолжает эксперт.
В одном из округов на выборах в горсовет Новосибирска КПРФ выдвинула кандидата Антона Пащенко, помощника депутата Госдумы Рената Сулейманова, а вслед за ним выдвинулись еще кандидаты с фамилиями Пащенко и Панченко. Председатель избиркома Новосибирской области Ольга Благо сказала «Ведомостям», что комиссии в таких случаях действуют «в зависимости от качества представляемых документов». «Как бы мы ни относились к этим технологиям, у нас нет оснований не регистрировать кандидатов, предполагая наличие технологий. Мы действуем только по тому, как выполнены требования законодательства кандидатом», – заявила она. Впоследствии «двойники» выдвиженца КПРФ утратили статус кандидатов.
Минченко прогнозирует попытку прорыва «Новых людей» в думы Нижнего Новгорода, Казани и Самары с помощью «городского прогрессивного электората». «Очень интересные предстоят кампании в Красноярском крае, Челябинской, Иркутской, Воронежской, Самарской областях», – отмечает политолог. По его мнению, есть также интрига на выборах мэра второго по численности населения города Хакасии – Черногорска. Главой республики является коммунист Валентин Коновалов, а председателем регионального парламента – единоросс Сергей Сокол. Оба находятся в состоянии перманентного политического противостояния. В мэры Черногорска выдвинулись 12 кандидатов, действующий глава города Василий Белоногов по истечении 16 лет руководства решил не баллотироваться на новый срок.
На выборах в смоленский горсовет в 2025 г. можно ожидать самую высокую явку за последние годы, прогнозирует Калачев. По его словам, на разогрев явки подействует, в частности, дистанционное электронное голосование. Голосование будет длиться три дня.