Родриго де Лима Баэна Соарес: «Культура – это ключевой инструмент для укрепления отношений между странами»

В 2025 г. председательство в БРИКС перейдет от России к Бразилии. Сейчас отношения двух стран находятся на новом уровне. «Ведомости» поговорили с послом Бразилии в Москве об их перспективах, возможном развитии торгового, академического и культурного взаимодействия, а также единых целях в реформе глобального управления.