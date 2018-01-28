«Забастовка избирателей» в Петербурге
Как прошла акция против выборов, организованная Алексеем Навальным
Организованная Алексеем Навальным акция против участия в выборах «Забастовка избирателей» прошла в Петербурге
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Акция не была согласована властями
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«Забастовку избирателей» Навальный объявил, поскольку его не допустили к участию в выборах президента из-за судимости по тяжкой статье по делу «Кировлеса»
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