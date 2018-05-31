Политика / Международные отношения

Ким Чен Ын принял Сергея Лаврова в Пхеньяне

Это первая официальная встреча российского чиновника с северокорейским лидером
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