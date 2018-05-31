Политика / Международные отношения Ким Чен Ын принял Сергея Лаврова в Пхеньяне Это первая официальная встреча российского чиновника с северокорейским лидером 31 мая 11:05 {{fb}} {{vk}} {{twitter}} Чтобы сохранить этот материал визбранное, войдите или зарегистрируйтесь Материал добавлен в «Избранное» Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете Материал добавлен в «Избранное» Удалить материал из «Избранного»? Удалить Материал удален из «Избранного» МИД России 1/6 МИД России 2/6 МИД России 3/6 МИД России 4/6 МИД России 5/6 МИД России 6/6 Самые популярные галереи Фото Ким Чен Ын принял Сергея Лаврова в Пхеньяне Это первая официальная встреча российского чиновника с северокорейским лидером Фотографии инсценировки убийства Аркадия Бабченко Сообщалось, что журналист умер от трех выстрелов в спину Кадр дня Каким увидели этот день фоторепортеры Самые молодые губернаторы России на момент их назначения Им было не больше 35 лет В Москве на Воробьевых горах строят фан-зону к ЧМ-2018 Против выступали студенты МГУ Третьяковская галерея показала поврежденную картину «Иван Грозный» После реставрации ее вернут на место в бронированном кейсе Борцы за Магомедова. Кто поручился перед судом за миллиардера Подписи под обращением поставили олимпийские чемпионы по борьбе, дзюдо и гендиректор Большого театра