Зять Трампа возглавит инновационное управление Белого дома – WP

Президент США Дональд Трамп создает в структуре Белого дома новое подразделение – Управление американской инновации, которое возглавит его зять и старший советник Джаред Кушнер. По данным The Washington Post, новый офис будет контролировать реализацию предвыборных обещаний Трампа в сфере обновления экономики и искать для этого оптимальные ходы. Управление будет располагаться в западном крыле Белого дома, где находится рабочий Овальный кабинет президента. Свой офис в западном крыле будет и у супруги Кушнера, старшей дочери Трампа – Иванки, которая будет исполнять функции его советника.

Новая инновационная структура будет подчиняться непосредственно Трампу. Она станет чем-то вроде оперативной группы, в которую войдут выходцы из бизнеса, которые, как рассчитывает президент, смогут предложить свежий взгляд на экономические проблемы, препятствуя правительственной стагнации. Кушнер позиционирует ее как «наступательную команду» и неидеологизированную фабрику идей, способную привлечь ярких и талантливых людей, которые будут выступать в качестве проводников деловых, благотворительных и академических сообществ.

Издание отмечает серьезный аппаратный вес 36-летнего выходца из строительного бизнеса. Кушнер, в частности, занимается подготовкой кадровых вопросов. Также его называют теневым дипломатом, помогающим Трампу выстраивать отношения с Китаем, Мексикой, Канадой и Ближним Востоком.