Проведение прямой линии президента ожидается в июне – «Коммерсантъ»

Ежегодная прямая линия президента, последние годы проводящаяся в апреле, на этот раз может состояться в июне, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на двух, близких к Кремлю источников. По их данным, виртуальное общение Владимира Путина с народом будет приурочено к одному из праздников — Дню России 12 июня или Дню защиты детей 1 июня.

О переносе прямой линии на более поздний срок 20 марта объявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заверив, что состоится она «раньше августа». Он объяснил перенос графиком и удобством Путина.

Директор «Левада-центра» Лев Гудков считает, что перенос связан с массовыми протестами 26 марта, «о которых президент явно говорить не хочет», поскольку тема коррупции в формулировках Алексея Навального бросает тень даже не столько на главного героя его расследования – премьера Дмитрия Медведева, сколько на самого Путина.

Политолог Константин Калачев отмечает, что прямая линия в июне «может стать отправной точкой для начала президентской кампании».