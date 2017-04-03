Песков: Перенос прямой линии с Путиным не связан с протестами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдом наличие связи переноса прямой линии с президентом России Владимиром Путиным на более поздний срок с недавними акциями протеста.

«Эта версия не имеет правдоподобного вида вообще», – сказал он журналистам. Он подчеркнул, что решение перенести сроки прямой линии было принято около двух месяцев назад, задолго до протестных акций.

«Поэтому увязывать это достаточно абсурдно, и никакой здесь, скажем так, идеологической или иной подоплеки нет», – сказал Песков, напомнив, что ранее уже говорилось, что перенос прямой линии связан с загруженностью рабочего графика президента.

20 марта Песков сообщил о переносе прямой линии, традиционно проходившей в апреле. Он тогда уточнил, что она будет попозже, но раньше августа.

3 апреля, газета «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника, близких к администрации президента, сообщила, что прямая линия может пройти в июне.