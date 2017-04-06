По факту взрыва в Ростове возбуждено уголовное дело

Управление Следственного комитета России по Ростовской области возбудило уголовное дело по факту взрыва в Ростове-на-Дону, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя СУ СКР по региону.

«Уголовное дело возбуждено по ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевоз или ношение взрывчатых веществ), ч. 3 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 2 пункт "е" ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом)», — сказал собеседник агенства.

Взрыв произошел сегодня утром рядом с одной из школ города, один человек пострадал — мужчина подобрал предмет похожий на фонарик, после чего произошел взрыв. Пострадавший доставлен в больницу.