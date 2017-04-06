В центре Ростова-на-Дону прогремел взрыв, один человек пострадал

В центре Ростова-на-Дону произошел взрыв, пострадал один человек, сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах региона.

«Инцидент произошел около 07.00 мск в районе улицы Социалистическая. По предварительным данным, пострадал мужчина, которому оторвало пальцы на руке», - сказал собеседник агентства. Он добавил, что неподалеку от места происшествия находится одна из школ города, территория оцеплена.

По данным «Лайфа», в результате взрыва пострадал сторож лицея № 5, который обходил территорию и заметил предмет, похожий на фонарик. «Мужчина поднял его, после чего произошел взрыв, — сообщил источник издания, уточнив, что взрывом мужчине оторвало кисть руки, также он получил повреждение туловища. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По данным источника в правоохранительных органах «РИА Новости», ранение получил дворник во время уборки территории школы. Собеседник уточнил, что мужчина подобрал подозрительный предмет, который взорвался у него в руках.