Феоктистов станет замруководителя службы экономической безопасности ФСБ – «Коммерсантъ»

Досрочно вышедший в отставку бывший вице-президент «Роснефти» Олег Феоктистов займет пост заместителя начальника службы экономической безопасности ФСБ, пишет «Коммерсантъ». До ухода в «Роснефть», где проработал около полугода, Феоктистов был замначальника управления собственной безопасности ФСБ.

Накануне «Роснефть» сообщила о прекращении полномочий Феоктистова с 5 апреля, такое решение принял совет директоров компании. Об уходе Феоктистова из «Роснефти» в марте сообщала «Новая газета», но в компании это опровергали. Позже глава компании Игорь Сечин признал его возвращение на военную службу.

По неофициальной информации, Феоктистов принимал участие в задержании экс-министра экономики Алексея Улюкаева по обвинению в вымогательстве взятки при приватизации «Роснефти». Источники «Коммерсанта» отмечают, что после ареста Улюкаева вокруг самого Феоктистова «возникло много шумихи». В связи с этим решено было отозвать его обратно в центральный аппарат ФСБ.