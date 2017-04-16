Число жертв взрыва в Алеппо увеличилось до 112

По последним данным, жертвами взрыва в сирийской провинции Алеппо, который произошел в субботу, 15 апреля, стали как минимум 112 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на мониторинговую группу. Наблюдатели отмечают, что число погибших может вырасти.

Ранее сообщалось о 79 погибших и 130 раненных.

Напомним, начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался рядом с автобусом, эвакуировавшим мирных жителей из шиитских поселений. Смертник подогнал машину к автобусу под видом перевозки питания.