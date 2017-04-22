Ремонт «Адмирала Кузнецова» обойдется в 40 млрд рублей – ТАСС

Модернизация и ремонт авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» обойдутся в 40 млрд руб., пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Работы начнутся в сентябре на заводе под Мурманском. Официального подтверждения нет.

«В сентябре "Звездочка" подпишет с флотом контракт на второй этап ремонта с модернизацией "Адмирала Кузнецова". Цена сделки уже согласована — это почти 40 млрд руб. Работы начнутся в том же месяце на 35-м судоремонтном заводе в Росляково под Мурманском», — сказал собеседник агентства.

Планируется, что ремонт завершится в IV квартале 2020 г., то есть продолжительность работ составит полных три года и еще два-три месяца.

За это время на корабле отремонтируют всю электромеханическую часть, включая главную двигательную установку — там заменят несколько пришедших в негодность котлов. Также будет модернизирован взлетно-посадочный комплекс.