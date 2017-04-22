Подозреваемый в убийстве российского военнослужащего в Гюмри задержан

В городе Гюмри на севере Армении найден мертвым военнослужащий 102-й российской военной базы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на полицию страны. В Генпрокуратуре республики агентству сообщили, что 21-летний Дмитрий Ялпаев скончался от колото-резаных ранений в области шеи. Его нашли у городского магазина, возбуждено дело по статье «убийство».

Полиция задержала подозреваемого. «По подозрению в совершении убийства задержан 20-летний мужчина. Проводится следствие», — отметили в Генпрокуратуре. Источник в правоохранительных органах сообщил «Интерфаксу», что подозреваемый страдает психическими заболеваниями.

«Задержанный ранее отмечался неадекватным поведением. Он проходил по ряду уголовных дел, в отношении него составлялись материалы», — сказал собеседник агентства. Назначена судебно-психиатрическая экспертиза, уголовное дело поручено вести следственному управлению по расследованию особо важных дел.