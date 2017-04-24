Молодежь устроила в Париже протесты против результатов первого тура выборов

29 человек арестованы в Париже после стычек с полицейскими демонстрантов, вышедших на улицы после первого тура президентских выборов по призыву антифашистов и антикапиталистов. Это со ссылкой на данные префектуры полиции сообщает Le Parisien. Всего было задержано 143 человека. В беспорядках легкие травмы получили шестеро полицейских и трое митингующих, были разбиты витрины нескольких магазинов и подожжены несколько машин.

По призыву молодежных течений устроить «ночь баррикад» на улицы Парижа вышли несколько сотен человек, которые решили выразить недовольство тем, что во второй тур вышли центрист Эммануэль Макрон и лидер ультраправых Марин Ле Пен.

По оценке AFP и его источника в полиции, за пределами Парижа прошло около четырех десятков акций протеста, в которых участвовало всего около 2000 человек. Демонстрации прошли, в частности, в Лионе, Бордо, Гренобле, Руане, Тулузе, Ренне и Нанте. Самыми многочисленными оказались акции в Нанте (300 участников) и Тулузе (250), в обоих городах протестующие нанесли некоторый ущерб собственности. В Нанте задержано несколько человек, в Бордо – двое.