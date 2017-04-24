Путин предложил учредить День географа

Президент России Владимир Путин предложил учредить в России День географа, а также вернуть географию в среднюю школу.

«Ученые-географы, исследователи, путешественники во все времена вносили огромный вклад в укрепление гуманитарных связей, и, конечно, неоценимы их заслуги перед родной страной, перед Россией. Так сложилось, что у них до сих пор нет своего профессионального праздника. Я думаю, вы со мной согласитесь, можно было бы это поправить — внести в российский календарь знаменательных дат День географа», — сказал Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО). Президент возглавляет попечительский совет РГО.

Президент предложил включить звание «Заслуженный географ Российской Федерации» в перечень почетных званий страны. «Это подчеркнет значимость профессии, повысит статус представителей географической науки и, главное, будет способствовать популяризации самой географии, вовлечению в изучение родной страны, ее природы, истории еще большего числа людей», — отметил Путин.

Кроме того, президент выступил за возвращение географии в школьную программу с 5-го по 11-й классы. «Молодые люди, к большому сожалению, недостаточно знают географию, географию не только России, но и подчас даже своей области, края, республики. Порой ребята быстрей отвечают на вопрос, где находится Гранд-Каньон, другие мировые достопримечательности и памятники природы, чем, например, наш Баргузинский заповедник. В этой связи особо актуальны такие положения концепции [преподавания географии в России], как включение урока географии родного края в курс 8-9 классов и возвращение географии во все классы средней и старшей школы», - сказал Путин. С 6-го по 10-й классы урок географии должен проводиться не менее чем два академических часа в неделю, указал президент.

В России существуют несколько неформальных Дней географа. Так, на географическом факультете МГУ день географа отмечается 23 июля, по дате основания факультета в 1938 г. 18 августа 1845 г. император Николай I утвердил представление о создании Императорского русского географического общества. Каждое второе воскресенье марта отмечается профессиональный праздник геодезистов и картографов, 5 июня - международный Всемирный день окружающей среды.