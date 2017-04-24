Возбуждено уголовное дело по факту взрыва гранаты в школе в Дагестане

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва гранаты в помещении компьютерного зала в селении Агвали Цумадинского района. Делопроизводство открыто по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Об этом говорится в официальном сообщении СКР.

«24 апреля около 14 часов в селении Агвали Цумадинского района в помещении, используемом под компьютерный зал, взорвалась ручная боевая граната», - говорится в сообщении. В результате взрыва пострадало одиннадцать несовершеннолетних, находившихся в помещении, один из которых от полученных ранений погиб.

«С подростком, который принес гранату в указанное помещение, с участием психологов работают следователи. Как он им пояснил, гранату он нашел на улице и принес в компьютерный зал», - добавили в СКР.