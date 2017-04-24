В Дагестане шестиклассник взорвал гранату в компьютерном классе – СМИ

В Дагестане одиннадцать школьников пострадали из-за неосторожного обращения с оружием, передает ТАСС со ссылкой на МВД республики. Инцидент произошел в селении Агвали Цумадинского района в компьютерном классе местной школы.

«В настоящее время на месте работает оперативно-следственная группа», - сообщили в ведомстве.

Как сообщает РИА «Новости», при взрыве гранаты погиб ученик восьмого класса, пострадали одиннадцать детей. Трое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии, заявили в приемном покое Цумадинской центральной районной больницы.

«Один из учеников восьмого класса принес гранату. В результате в компьютерном классе произошел взрыв», - рассказал директор Агвалинской средней школы Шамиль Абакаров.

Как пишет Life со ссылкой на очевидца, ученик шестого класса закинул гранату в компьютерный класс. «В момент взрыва в классе находилось десять детей. В результате один из них погиб, остальные доставлены в больницу в тяжёлом состоянии», - сообщил источник.

Подозреваемый 13-летний школьник задержан. Как сообщает Life, бросивший гранату мальчик состоял на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних.