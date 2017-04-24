Бывший журналист Fox News Нойерт стала официальным представителем госдепа США

Новым официальным представителем госдепартамента США назначена Хизер Нойерт, бывший корреспондент Fox News.

«Госдепартамент рад приветствовать Хизер Нойерт в качестве нового официального представителя», - говорится в сообщении госдепа, распространенном в понедельник.

Нойерт родилась 27 января 1970 г. в Рокфорде, штат Иллинойс. Она закончила два колледжа и имеет степень магистра журналистики Колумбийского университета. Журналистскую карьеру она начала в 1996 г. В ее активе – работа на Fox News Channel и ABC News.

47-летняя журналистка телеканала Fox News работает в одной из любимых программ президента США Дональда Трампа – Fox & Friends, напоминает «РИА Новости». Нойерт не скрывает своих политических предпочтений: она открыто поддерживает избранного главу государства и его семью.

Ранее пост представителя госдепа занимали Джен Псаки (в 2013-2015 гг.) и Джок Кирби (2015-2017).