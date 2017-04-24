Опубликованы окончательные результаты первого тура выборов во Франции

Лидер движения «Вперед» Эмманюэль Макрон в ходе первого тура президентских выборов во Франции получил 24,01% голосов избирателей, лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен - 21,3%, согласно официальным окончательным результатам, опубликованным в понедельник французскими СМИ.

В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента. Из 11 кандидатов реальные шансы на победу были у четверых – правых экс-премьера Франсуа Фийона и Марин Ле Пен, а также лидера крайне левого движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона и Эммануэля Макрона, который позиционирует себя как центрист.

Франсуа Фийон уже признал поражение и заявил, что во втором туре будет голосовать за кандидата от движения «Вперед». «Я считаю, что нужно выступить против ультраправых, и потому я буду голосовать за Эмманюэля Макрона», – сказал Фийон, обращаясь к своим сторонникам.

Второй тур выборов состоится 7 мая.