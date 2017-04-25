Городской суд Петербурга поддержал демонтаж памятной доски Колчаку

Памятная доска адмиралу Александру Колчаку в Петербурге будет демонтирована по решению городского суда. Как передает «Фонтанка.ру», решение огласил судья Игорь Чуфистов: «Решение Смольнинского районного суда оставить без изменения, жалобу некоммерческого партнерства "Белое дело" – без удовлетворения».

В суде спорили представители прокоммунистического движения «Суть времени» и партнерства «Белое дело», сошедшиеся в юридической схватке по поводу мемориального объекта, отмечает издание. Представитель «Сути времени» адвокат Олег Барсуков назвал Колчака «полной посредственностью, заурядностью» и отметил, что эта личность «не заслуживает досок». Сторонник «Белого дела» Даниил Петров называл странной логику, по которой нельзя ставить памятники нереабилитированным людям. Представитель городского комитета по культуре заявила, что «и одним нормативным актом не предусмотрено, что личность, которой ставится мемориальная доска, должна иметь безупречную репутацию», значит, решение Смольнинского райсуда подлежит отмене.

Мемориальная доска адмиралу Колчаку в ноябре 2016 г. появилась на Большой Зелениной улице, на доме 3. Сообщалось, что ее установку согласовал губернатор Георгий Полтавченко. Колчак на ней назван выдающимся русским ученым, офицером и исследователем. «Суть времени» в январе 2017 г. добилась судебного решения о демонтаже мемориала на том основании, что Колчак до сих пор считается в России военным преступником и не реабилитирован. Районный суд также вынес предписание не увековечивать память Колчака в дальнейшем.

25 апреля суд изучил запрошенные ранее документы, в которых затрагивается вопрос о реабилитации Колчака, сообщает «Интерфакс». В частности, судья озвучила текст постановления военного суда Забайкальского военного округа от 1999 г., на основании которого Колчак признан участником репрессий по отношению к населению России, а постановление о его расстреле - обоснованным. Верховный суд России позже подтвердил данное решение.

Непростая судьба оказалась и у установленной в Петербурге доске Карлу Густаву Маннергейму. После нескольких нападений и исков инициаторы установки - Российское военно-историческое общество – доску демонтировали и перенесли в музей.