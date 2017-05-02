В Анталье ввели запрет на употребление алкоголя вне отелей и кафе

Турецкие власти ввели запрет на распитие алкогольных напитков за пределами отелей, кафе и баров. Об этом сообщает Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на соответствующий документ управления безопасности Антальи.

«Запрещается любое «публичное» употребление алкоголя «в виде, способном вызвать недовольство окружающих». Нарушителям грозит штраф в размере 100 турецких лир – около 1600 российских руб.»,– говорится в сообщении ассоциации.

Генеральное консульство России в Анталье попросило россиян «не появляться в общественных местах или на улице в нетрезвом виде, равно как употреблять алкогольные напитки в местах, не отведенных для этих целей».