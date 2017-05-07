В столице Аргентины появится площадь Российской Федерации

Законодательное собрание Буэнос-Айреса одобрило законопроект о создании на севере города площади Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Координационного совета российских соотечественников в Аргентине Сильвану Ярмолюк.

«Закон уже принят, место выделено. Примерно через месяц начнем работать над территорией», — сказала Ярмолюк. По ее словам, российская сторона выступила с этим предложением четыре года назад.

В обосновании законопроекта говорится, что цель инициативы — «способствовать укреплению существующих между Россией и Аргентиной связей». Отмечается, что сейчас российская диаспора в Аргентине насчитывает около 300 000 человек.