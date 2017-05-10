Мизулина прокомментировала предложение ввести налог на малодетность

Сенатор Елена Мизулина выступила против введения налога на малодетность, она назвала подобные инициативы «ошибочными и вредными». Она напомнила, что по закону малодетными считаются семьи с одним или двумя детьми. «Введение налога на малодетность видится мне своего рода провокацией, ведь, в том числе благодаря мерам государственной социальной политики последнего времени, 60-70% рождений в некоторых российских регионах — это вторые дети. А сейчас нам предлагается обложить их налогом?!» – приводит слова Мизулиной ее пресс-служба. Сенатор предложила сделать акцент на поддержку семей с детьми, а не «на дискриминацию определенных категорий» россиян.

Как ранее сообщила газета «Известия», президенту Владимиру Путину был направлен проект закона о поддержке многодетных семей, документ разработал Институт демографии, миграции и регионального развития России. Инициатива предполагает, что многодетным семьям будут выплачивать ежемесячные денежные пособия (от 25 000 до 100 000 руб. в зависимости от числа детей), оказывать услуги, выдавать вещи. Согласно законопроекту, многодетным семьям будут бесплатно выдавать участок с инфраструктурой в городках демографического будущего (передовые по качеству жизни специализированные поселения) или компенсировать возврат ипотеки. Многодетным папам предложено выдавать орден «Заслуженный отец России» и давать скидки на покупку автомобиля.

Кроме того, документ предусматривает введение налога на малодетность для семей с одним ребенком или для тех семейных пар, в которых нет детей не по медицинским показаниям. Как уточняет издание, размер налога пока не определен.