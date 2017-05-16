Медведев отверг возможность введения в России налога на малодетность

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отверг возможность введения в России налога на малодетность. «Планов вводить такой налог нет, тема закрыта», - сказал он во вторник в беседе с рабочими Невского завода.

Как ранее сообщала газета «Известия», президенту Владимиру Путину был направлен проект закона о поддержке многодетных семей, документ разработал Институт демографии, миграции и регионального развития России. Инициатива предполагает, что многодетным семьям будут выплачивать ежемесячные денежные пособия (от 25 000 до 100 000 руб. в зависимости от числа детей), оказывать услуги, выдавать вещи. Согласно законопроекту многодетным семьям будут бесплатно выдавать участок с инфраструктурой в городках демографического будущего (передовые по качеству жизни специализированные поселения) или компенсировать возврат ипотеки. Многодетным папам предложено выдавать орден «Заслуженный отец России» и давать скидки на покупку автомобиля.

Кроме того, документ предусматривает введение налога на малодетность для семей с одним ребенком или для тех семейных пар, в которых нет детей не по медицинским показаниям.