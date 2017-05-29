Гособвинение запросило условный срок для бывшего директора Библиотеки украинской литературы

Гособвинение попросило суд назначить бывшему директору Библиотеки украинской литературы Наталье Шариной наказание в виде пяти лет лишения свободы условно. Также прокурор попросил суд запретить Шариной занимать должности, связанные с общественно-политической деятельностью и на госслужбе, сроком на три года.

По версии обвинения, бывший директор «недоглядела» наличие экстремистской литературы, в которой «преступников Второй мировой войны изображают как героев». «Шарина, реализуя цель публичного возбуждения ненависти и вражды, приобрела и разместила книги с экстремистским содержанием», - сказала прокурор Людмила Баландина. По ее словам, Шарина фиктивно устроила на работу двух сотрудников в качестве юрист-консультантов.

Кроме того, гособвинитель частично поддержала гражданский иск. Представитель потерпевшей попросил суд удовлетворить иск «в полном объеме на сумму 2,38 млн».

Сама Шарина попросила суд оправдать ее. «Я не считаю себя виновной в чем-либо. Все люди, которые создавали библиотеку, известные люди... и вот не прошло и 15 лет, как маленькая горстка людей библиотеку разрушила. Прошу оправдать меня и не удовлетворять гражданский иск», – сказала она. Шарина подчеркнула, что те, «кто хочет найти экстремистские книги, тот найдёт их». «Именно читатель прочитывает содержание книги и делает из неё выводы, для чего он взял эту книгу. Тем, кому необходимо прочитать книги, например Корчинского, они могут это сделать в интернете», – добавила она.

Изначально в отношении Шариной было возбуждено уголовное дело по ст. 282 УК РФ (возбуждение национальной ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Позднее ей было предъявлено еще одно обвинение - в растрате в особо крупном размере. По версии следствия, Шарина в 2011-2013 гг. расходовала предназначенные для выплаты юристам библиотеки средства на свою защиту по первому уголовному делу об экстремизме. Позднее ей было предъявлено обвинение еще в одном эпизоде растраты - на этот раз в крупном размере.

По версии обвинения, директор библиотеки, «нарушая законодательство, организовала получение платёжных поручений с расчетного счета департамента финансов города Москвы на расчетный счёт московской коллегии адвокатов общей суммой 297 000 руб.», а также совершила растрату на сумму 3,2 млн руб., устроив по документам на работу знакомых ее юриста, обеспечив их зарплатой и страховкой. Таким образом, Шариной был нанесен ущерб в 3,5 млн руб.